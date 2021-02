Reiteriamo Strong Buy Long term per Autogrill che riparte al rialzo. Facciamo prima una premessa.

Ci sono titoli che a volte raggiungono livelli di sottovalutazione davvero insensati e a parer nostro era il caso delle quotazioni di Autogrill nel mese di novembre 2020. I livelli raggiunti sembravano scontare un eterno lockdown e una forte crisi della società per diversi anni. Ma i bilanci e gli assets invece dicevano diversamente ed evidenziavano un’opportunità davvero interessante.

Ecco questo è il compito di un Ufficio di Analisi come il nostro, scovare gli affari che pochi vedono e questa società era ed è ai livelli attuali ancora un affare da prendere al volo. Spieghiamo il perchè.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Reiteriamo Strong Buy Long term per Autogrill che riparte al rialzo

Il titolo Autogrill (MIL:AGL) ha chiuso la giornata di contrattazione del 2 febbraio a 4,652 in rialzo del 3,87%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 4,042 ed il massimo a 5,55. Nel 2020 invece, a 3,08 e 9,94. Quale futuro si prospetta? Quali sono i punti di forza?

Le raccomandazioni degli altri analisti (12 giudizi) stimano un fair value a 5,37 euro (sottovalutazione). I nostri modelli invece esprimono una sottovalutazione ancora più forte con un target superiore ai 10 euro per azione.

Questo attuale ci sembra un buon momento per continuare a comprare il titolo in ottica di lungo termine (5/7 anni).

La nostra strategia di investimento e i livelli da monitorare

A novembre scrivevamo: “i 3,08 euro toccati nei giorni scorsi potrebbero essere un punto di ripartenza duraturo. Ai livelli attuali si possono tentare acquisti di lungo termine con stop loss a 3,07 euro.” Chi ha seguito questo consiglio operativo, oggi deve continuare a mantenere le posizioni con stop loss a 4,03 ed obiettivo primo a 5,98 da raggiungere per/entro 3 mesi e successivo durante i prossimi 12 mesi 6,96.

Si procederà per step ma prospettiamo tempi ancora migliori per questo titolo e non neghiamo l’ipotesi di un ritorno sui massimi del 2020 in pochi anni.