Dopo l’indicazione di acquisto espressa nei precedenti report il titolo ha continuato a salire. Ad esempio dall’ultimo aggiornamento del 19 febbraio abbiamo assistito a un rialzo di circa il 60%. Nonostante ciò reiteriamo lo Strong Buy su Unieuro per un ulteriore potenziale rialzo di almeno il 50%.

Ci sono, infatti, tutte le condizioni affinché si possa continuare a salire, sia dal punto di vista dei fondamentali che da quello grafico.

Se ci confronta il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow scopriamo che Unieuro è sottovalutato di oltre il 200%. Per il P/E, invece, la sottovalutazione rispetto alla media del settore è di oltre il 100%. Altro aspetto molto interessante è quello legato alla valutazione in relazione al fatturato. Unieuro ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,12 volte il suo fatturato.

Inoltre le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti. Questi ultimi hanno un consenso medio comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10%.

Reiteriamo lo Strong Buy su Unieuro per un ulteriore potenziale rialzo di almeno il 50%: Le indicazioni dell’analisi grafica

Unieuro (MIL:UNIR) ha chiuso la seduta del 23 aprile a quota 23,28 euro in rialzo dello 0,87% rispetto alla seduta precedente.

Sua sul giornaliero che sul settimanale la proiezione in corso è rialzista e a breve si troverà ad affrontare una dura resistenza in area 24,54 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura giornaliera superiore a questo livello aprirebbe le porte a un rialzo delle quotazioni fino in area 34 euro per un potenziale massimo rialzo del 50% rispetto ai livelli attuali.

Una chiusura giornaliera inferiore a 21,72 euro, invece, farebbe accantonare lo scenario rialzista facendo virare al ribasso la tendenza in corso.

Time frame giornaliero

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame settimanale