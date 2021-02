Reiteriamo il giudizio Strong Buy Long term su Officina Stellare ed alziamo il target obiettivo. In data 18 gennaio 2021 abbiamo inserito il titolo nella nostra whatchlist al prezzo di 8 euro per azione. Officina Stellare (MIL:OS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 24 febbraio a 8,70. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 8,28 ed il massimo a 9,20. Negli ultimi due giorni si è assistito ad un ritracciamento dai 9,20, ma siamo convinti che ci siano già i presupposti per ripartire velocemente al rialzo.

La società che capitalizza in Borsa circa 49 milioni di euro, progetta e produce in tutto il Mondo telescopi e strumentazione opto-meccanica e aerospaziale.

Quali sono i parametri che il nostro Ufficio Studi continua a monitorare e valutare con un certo interesse?

Cosa attendere da ora in poi?

Analisi sommaria degli ultimi bilanci

I margini di profitto (15,2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (24,4%).

Gli utili sono cresciuti dello 0,1% nell’ultimo anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) calcolano un prezzo obiettivo a 10,45. I nostri calcoli invece portano ad un fair value in area 17,50. Abbiamo alzato il target dal precedente giudizio di 17 euro.

Reiteriamo il giudizio Strong Buy Long term su Officina Stellare ed alziamo il target obiettivo

Riteniamo che dal punto di vista grafico ci siano i presupposti per assistere ad ulteriori salite di breve termine.

Strategia di investimento consigliata

Per chi possiede il titolo in ottica di lungo termine come da nostre precedenti raccomandazioni, mantenere con stop loss a 8,14 e target primo a 10,49 da raggiungere per/entro 3/6 mesi.

Per chi invece vuole comprare il titolo domani in apertura, può mantenere lo stesso stop loss di lungo termine. Primo supporto di breve invece a 8,41.

Si raccomanda comunque la solita prudenza, in quanto il titolo scambia pochi volumi quotidiani e quindi le oscillazioni dei prezzi potrebbero essere anche rilevanti.

Come al solito si procederà per step.