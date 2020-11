Da gennaio 2019 tutti i contribuenti con Partita IVA hanno l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico. Questo obbligo è per il 56% delle Partite IVA italiane. Perciò vediamo il legame tra regime forfettario e fattura elettronica, cosa conviene fare.

Ebbene, in questo caso specifico, il contribuente non ha l’obbligo di fare la fattura elettronica. Quest’ultima è stata introdotta per combattere l’evasione fiscale e accompagnare professionisti e imprese verso la digitalizzazione. I vantaggi del regime forfettario sono soprattutto fiscali, ma non è questo il tema del nostro articolo. Nei meandri della Legge ci sono però delle differenziazioni.

Prova il Trading iBroker in TradingView con una Demo Gratuita e dati in tempo reale.

Attivabile subito. PROVALA ORA!

Una riguarda i contribuenti che agiscono in regime di vantaggio.

La fattura cartacea

Perciò possono emettere il documento cartaceo e farlo recapitare a chi di dovere. Il contribuente può scegliere la soluzione che vuole. Però, è bene sapere che l’emissione di fatture elettroniche nel regime forfettario ha numerosi vantaggi. Dunque, il contribuente ha la possibilità di scegliere quale soluzione ritiene più opportuna. Andiamo a vedere in modo analitico tutti i vantaggi quando si emette la fattura elettronica.

I vantaggi di quella elettronica

L’Agenzia delle Entrate ha minore tempo per fare accertamenti. La Legge di Bilancio 2020 ha ridotto da 5 anni a 4 anni il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento.

Questa normativa ha un senso: il Governo sta incentivando l’utilizzo della fattura digitale. Perciò fare nell’anno, esclusivamente fatture in modalità elettroniche può essere vantaggioso.

Regime forfettario e fattura elettronica, cosa conviene fare

I vantaggi non vanno solo nella direzione dei tempi di accertamento. Infatti, si aggiungono i benefici operativi.

Fare le fatture elettroniche consente di avere un archivio accessibile da remoto e da qualsiasi postazione di lavoro. Sul mercato ci sono vari software, anche gratuiti, che permettono di generare fatturazione elettronica. In effetti, non c’è più bisogno di conservare i faldoni cartacei. Perciò avviene una riduzione di costi e anche di spazio nel proprio ufficio.