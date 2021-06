Se abbiamo a disposizione uno spazio qualsiasi all’aperto come un terrazzo, un giardino o anche un cortile condominiale, inventiamoci uno spazio relax. Un living en plein air per prendere il fresco e ricevere gli amici.

Uno spazio per giocare, riposarsi, prendere il sole. Regaliamoci un’oasi relax su misura perfetta per bambini e anziani. Ecco come arredarla con l’aiuto degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Largo ai divani giganti

Se lo spazio è nostro e non dobbiamo fare i conti con i centimetri occupati da un orto, scegliamo divani e poltrone con schienali giganti, cuscini asportabili più alti di quelli che si usano per salotti e soggiorni interni alla casa.

Il divano, le poltrone e il tavolo possono essere di rattan plastico, leggero e resistente, che simula l’intreccio della fibra naturale. Vestiamolo con cuscini a fodera idrorepellente, asportabile e lavabile in lavatrice. Materiali che asciugano in tempi rapidi dalla rugiada del mattino e sono resistenti alla scoloritura.

Regaliamoci un’oasi relax su misura perfetta per bambini e anziani

Le sedute a sacco, meglio se waterproof, permettono ai bambini di esprimere tutta la loro energia. Questi pouf, a forma di raviolo o di pera, contengono microsfere in polistirene miste a polistirolo espanso a memoria di forma. Sono comodissime e con un rivestimento esterno sfoderabile.

Tra le sedute perfette da inserire in un giardino o un terrazzo, ci sono anche i bauli di legno. Possiamo usarli come lettini per prendere il sole, come panche quando arrivano gli ospiti e come contenitori di accessori per il living all’aperto.

Ma, se possiamo permettercelo, compriamo anche un dondolo. Dondolare avanti e indietro è una vera coccola per tutti, grandi e piccini. I modelli più chic sono in legno massello di tek, trattato con olii protettivi vegetali, con raccordi in ottone e capottina e cuscino in puro cotone.

Non dimentichiamo di completare la nostra oasi, perfetta per la siesta nei pigri pomeriggi estivi, con un tocco tutto smart, le lampade portatili. Durano fino a 10 ore e si ricaricano tramite USB. Si trovano sul web a luce fissa, alternata o con variazione di colore.