Questo 2020 è stato un anno particolare che, tra pochi giorni, ci lasceremo alle spalle nel bene e nel male. È un anno in cui sono successe molte cose negative. cose che nessuno si sarebbe mai potuto aspettare. Molte persone hanno perso il lavoro e purtroppo le famiglie in difficoltà sono triplicate rispetto all’anno precedente. Pertanto, è quasi automatico pensare di più agli altri e cercare di ottimizzare le poche risorse a disposizione per fare del bene. Quale migliore idea allora di un regalo solidale, ovvero un dono che contribuirà a sostenere attività o progetti di enti benefici e no-profit. Esistono diversi modi per fare regali solidali per un Natale 2020 più responsabile, perciò vediamone alcuni insieme.

Supportare le iniziative benefiche delle principali organizzazioni internazionali

Save the Children Italia è un’associazione che opera in 120 paesi nel mondo. Quest’anno propone, con un contributo di 37 euro, una serie di regali che possono contribuire a finanziare i materiali per fornire un riparo temporaneo d’emergenza.

Medici senza frontiere nasce nel 1971 con l’obiettivo di offrire assistenza medica nei luoghi colpiti da emergenze umanitarie. Con un contributo di 20 euro si potrà acquistare una scatola di Natale ricca di prelibatezze come vari tipi di cioccolato e panettone.

Emergency è un’associazione italiana che offre cure mediche gratuite in luoghi colpiti dalle guerre. Anche lei per questo Natale mette a disposizione, a partire da 3 euro, una serie di doni con cui sostenere l’associazione.

AIRC: l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro mette a disposizione diverse idee regalo per sostenere la ricerca. Tra queste set di palline per l’albero di Natale, biglietti di auguri, tazze e olio extra vergine d’oliva.

Unicef è un organo delle Nazioni Unite nato nel 1946 per aiutare i bambini vittime del conflitto mondiale. Quest’anno ha realizzato diversi oggetti come palline di Natale, portachiavi e peluche per sostenere il loro operato nelle zone più povere del Mondo.

Regali sostenibili per aiutare l’ambiente

Tra i regali solidali per un Natale 2020 più responsabile, chi ha a cuore la sostenibilità ambientale, può inoltre appoggiare le seguenti iniziative.

The greatest gift. Treedom è una piattaforma che permette di piantare un albero e regalarlo a qualcuno. Gli alberi piantati producono benefici a livello economico e ambientale in diverse zone del pianeta. Oltre all’Italia (il nostro paese è quello in cui nasce questa piattaforma), l’iniziativa è attiva in America Latina, Africa e Asia.

3Bee. Quest’azienda si occupa di proteggere le api ormai a rischio estinzione a causa dei cambiamenti climatici, malattie e perdita del loro habitat naturale. Grazie all’associazione è possibile adottare un alveare e monitorare a distanza il suo stato di salute.

Adotta una specie con il WWF, l’organizzazione mondiale a tutela dell’ambiente, nata nel 1961. Con diverse modalità di adozione, il WWF ha lanciato quest’iniziativa per aiutare a proteggere una grande varietà di specie animale dall’estinzione. Ad esempio, tra gli animali da proteggere ci sono panda, koala e orsi polari.

