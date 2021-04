Lo sappiamo bene, a volte è veramente difficile fare i regali giusti ai nostri cari. Non aiuta inoltre il fatto che spesso le nostre tasche sono vuote e non possiamo permetterci il regalo dei loro sogni. Per fortuna con pochi euro possiamo oggi creare dei doni personalizzati e unici pieni di significato. Ecco quindi il segreto per regali indimenticabili ed economici con questo metodo fai-da-te che spopola online.

Un po’ di calore

Per creare questi regali unici abbiamo bisogno di solo due strumenti. Un po’ di legno e un pirografo. Non tutti però sanno cosa sia un pirografo. Si tratta di uno strumento dotato di punte dalle diverse forme. Una volta attaccato alla corrente il pirografo si scalda. In questo modo le punte diventano roventi e incidono il legno bruciandolo.

Il pirografo è quindi uno strumento perfetto per esprimere la nostra creatività in modo creativo. Il tutto, inoltre, a un prezzo molto ridotto! In commercio esistono infatti pirografi anche per meno di venti euro. Anche il legno è disponibile sia online che nei negozi per pochi euro. Ora non resta che scatenare la nostra fantasia!

Tante opzioni

Per creare regali indimenticabili ed economici con questo metodo fai-da-te che spopola online possiamo appunto affidarci a internet. Online potremo trovare infatti tantissime idee. Le opzioni sono moltissime. Possiamo utilizzare punte a forma di lettere per ottenere delle scritte. Oppure possiamo usare le punte più tradizionali per disegnare o scrivere a mano libera. E che dire infine delle punte a forma di decorazione e simboli? Con un semplice pirografo potremo creare dei veri capolavori personalizzati.

Possiamo infatti decorare scatole, segnaposti, decorazioni di natale, taglieri e molto altro. Il limite è la fantasia! E se non sappiamo disegnare? Niente paura. Possiamo farci aiutare con della carta carbone. Come prima cosa bisognerà stampare l’immagine che vogliamo riprodurre. Dopodiché poniamo la carta carbone sul legno e sopra vi poggiamo la stampa. Ora non resta che tracciare i contorni dell’immagine con una matita o un oggetto appuntito. Voilà! La carta carbone trasferirà l’immagine sul legno e noi dovremo solo seguire le linee col pirografo.