Fin da piccoli siamo abituati a pensare che l’ultima vera festa del periodo natalizio è proprio l’Epifania. Noi italiani la conosciamo meglio come Befana, ovvero quella donna abbastanza vecchia che vola su una scopa e porta alcuni doni.

Molto meno generosa di Babbo Natale, la Befana però non può non passare nelle case degli italiani. La leggenda narra che la ella porti ai bambini cattivi del carbone mentre ai buoni dei dolcetti.

Tuttavia, perché la Befana dovrebbe limitarsi a portare dei doni ai bambini? Certo, esistono dei regali che possono darsi solo ai più piccoli, ma nella calza della Befana possiamo davvero mettere o trovare tante cose. Infatti, ecco i regali a 5 euro da mettere nella calza della befana per bambini e adulti felicissimi.

I regali per i grandi

Partiamo dal classico dei classici. Tutti la mattina devono fare colazione e trovarsi con una bella tazza in ceramica di fronte è un ottimo modo per affrontare la giornata. Magari l’opzione migliore è proprio quella di scegliere e di creare una ceramica personalizzata.

Può trattarsi del nome inciso sopra o di un luogo caro che la persona che la riceve riconosce subito. Possiamo anche pensare a una serie televisiva che la persona in questione guarda con assiduità. Insomma, le idee non mancano, ma dobbiamo davvero capire e conoscere gli interessi di chi riceverà il regalo.

Un’altra idea molto interessante è quella di pensare a del tè. Ci sono persone che amano le tisane detox e altre che invece sono fedeli al classico tè nero. Poco importa, cerchiamo di conoscere anche questo genere di gusti e regaliamo una bella confezione di tè.

Regali a 5 euro da mettere nella calza della befana per bambini e adulti felicissimi

Inoltre, possiamo trovare in alcuni negozi per la casa dei piccoli arnesi che ci possono diventare molto utili quando dobbiamo tagliare la pizza. Specialmente quando abbiamo davanti una buona pizza fatta in casa ci potrebbe essere molto utile una piccola moto taglia pizza. Si tratta di una sorta di rotella, automatica o no, che ci taglia la pizza molto velocemente. Un regalo simpatico da fare e pensare soprattutto per i più golosi.

Infine, per i più piccoli possiamo sicuramente pensare a delle matite colorate. Esistono tantissime marche che predispongono dei veri e propri set di colori, con gradazioni anche notevoli e interessanti. In più, questo regalo può anche rivelarsi utilissimo per la scuola.

Approfondimento

Andiamo a colpo sicuro con questi regali che costano poco e sorprendono moltissimo.