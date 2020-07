Regalarsi una palestra in casa è il sogno di molti uomini. O almeno di quelli che esprimono questo desiderio perché non ne possono più di armadietti puzzolenti, saune affollate, docce sporche e gente sconosciuta che ruba lo shampoo nei gym clubs. Per praticare ginnastica a casa, contrariamente a quanto viene pubblicizzato, non occorrono né attrezzature sofisticate, né grandi spazi. Ecco come realizzare una palestra con i consigli dei nostri esperti della redazione lifestyle.

Palestra e spa, il binomio vincente

Sono sufficienti pochi metri quadrati all’interno di qualunque locale della casa. Occorre però una buona ventilazione ambientale naturale. Potendolo fare, si può predisporre un ambiente apposito e più attrezzato. Per esempio di fianco al garage. O smantellando la vecchia tavernetta dei genitori, che sono più contenti anche loro di rilassarsi senza dover per forza andare alle terme. La palestra domestica moderna è sempre più somigliante a una spa. Regalarsi una palestra in casa. Dotata di sauna o bagno turco, il cui costo ormai è molto accessibile, oggi prevede l’aggiunta di vasca idromassaggio o minipiscina e area riposo.

Regalarsi una palestra in casa

Per fare soltanto ginnastica a corpo libero, serve uno spazio quadrato con lato pari a due metri e mezzo. Anche in altezza servono due metri e mezzo. Il pavimento dovrebbe essere di legno, ricoperto di moquette o da tappetino di gomma. Non servono altre attrezzature particolari. Per fare ginnastica con attrezzi, invece, serve lo stesso spazio, ma vanno bene anche 2 metri e mezzo per due metri. I pezzi necessari nella palestra con attrezzi sono: la panca o la panca a muro inclinabile, il bilanciere e i manubri, il tapis roulant e le parallele. Se si vogliono installare una sauna finlandese e una doccia, serve ancora un altro spazio di poco superiore a due metri per due. Avendo metri quadri da riempire, è bene includere anche un lettino da relax.