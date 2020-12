Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Alzarsi con il piede giusto è fondamentale per affrontare la giornata con forza e vitalità. Il risveglio per molti è frenetico e molto spesso non c’è il tempo di sedersi a tavola e gustarsi una buona colazione. Approfittare delle imminenti festività natalizie, anomale quest’anno a causa dell’epidemia da Covid-19, può essere un buon metodo per godersi la casa e la tranquillità dell’alba. E perché non regalare a chi si ama un bel fiore da assaporare? Con una fetta di torta Margherita la giornata prenderà decisamente un’altra piega. Adatta per il momento “breakfast” di tutta la famiglia, la versione che la Redazione propone questa sera ai suoi Lettori, è molto semplice e leggera senza lievito. Di seguito tutto l’occorrente.

Ingredienti

4 uova;

120 g di fecola di patate;

120 g di zucchero;

1 succo di limone.

Regalare una margherita a colazione, ecco la ricetta della torta senza lievito. Preparazione

Il primo passo per realizzare un’ottima torta Margherita è quello di dividere gli albumi dai tuorli. Montare gli albumi a neve con l’aiuto delle fruste elettriche. Successivamente, inserire i tuorli e lavorarli con lo zucchero. Mescolare con cura. Quando il composto è spumoso e chiaro aggiungere la fecola di patate. Infine, quando il composto sarà omogeneo versare il succo di un limone che donerà alla torta un aroma squisito e leggero di limone. Aggiungere ora gli albumi montati a neve e procedere con l’ultima mescolata.

In una tortiera imburrata versare il composto e far cuocere a 170°C per una quarantina di minuti con forno ventilato.

Infine, una volta cotta, la torta sarà pronta per essere gustata. Spolverare con uno strato di zucchero a velo e la margherita è servita.

