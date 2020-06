Reddito e crescita insieme in un prodotto vincente per gli anni a venire. STORE Capital Corp. (NYSE:STOR) è uno dei REIT (Real Estate Investment Trust) più grandi e in più rapida crescita nel campo del leasing netto. Il termine leasing netto si riferisce a un accordo contrattuale in cui il locatario paga una parte o la totalità delle imposte, delle spese assicurative e dei costi di manutenzione di un immobile in aggiunta all’affitto.

Il leasing netto è comunemente utilizzato negli immobili commerciali. L’azienda è leader nell’acquisizione, investimento e gestione di Single Tenant Operational Real Estate (immobili operativi a singolo inquilino) da qui l’acronimo STORE, che è il mercato target dell’azienda e l’ispirazione per il suo nome.

STORE Capital possiede anche un ampio e ben diversificato portafoglio, che consiste in investimenti in oltre 2.500 siti immobiliari in tutti gli Stati Uniti. Tutte queste sedi sono profittevoli. La società è specializzata nella vendita al dettaglio di immobili che sono meno vulnerabili alle tendenze del commercio elettronico al dettaglio.

Avete bisogno di un taglio di capelli, un cambio di gomme, un massaggio, una pizza, una bella cena fuori, un noleggio di attrezzature? Ma anche di una barca da pesca, un nuovo divano, assistenza all’infanzia, un allenamento in palestra, riparazione auto? Oppure cura degli animali domestici, servizi medici o dentistici, legname e materiali, un’auto nuova o usata, o servizi di magazzino? STORE investe in questi mercati. Ecco perché questo REIT è reddito e crescita insieme per gli anni a venire.

Commentando la gestione della pandemia di coronavirus, Il loro Amministratore Delegato ha recentemente dichiarato: “Abbiamo rafforzato il nostro bilancio con un eccesso di liquidità, e abbiamo una leva finanziaria modesta e nessuna scadenza significativa del debito a breve termine”.

Tutto questo, come potete capire, è beneaugurante per il prossimo futuro. STORE ha riferito che nel primo trimestre i ricavi sono stati di 0,49 dollari, esattamente come si pensava. Il primo trimestre ha registrato entrate pari a 177,9 milioni di dollari contro un consenso di 178,4 milioni di dollari, L’aumento è stato del 14% rispetto ai 156,6 milioni di dollari del primo trimestre 2019.

L’aumento è stato determinato principalmente dalla crescita delle dimensioni del portafoglio di investimenti immobiliari di STORE. Portafoglio che oggi conta 2.552 posizioni immobiliari e 491 clienti al 31 marzo 2020. La società ha chiuso il primo trimestre del 2020 con un tasso di occupazione del 99,5%.

Le azioni di STOR sono attualmente sottovalutate di almeno il 34% rispetto al mercato, e di circa il 50% sul loro valore atteso. L’attuale rendimento dei dividendi di STOR, pari al 6,90%, è decisamente un buon affare. Il titolo azionario potrebbe costituire un’ottima aggiunta al portafoglio di chiunque, nell’ambito immobiliare.