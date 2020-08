In questo articolo “Reddito di emergenza prorogato fino al 15 ottobre. Ecco come richiederlo”, vi spieghiamo le novità legate a tale misura.

Molteplici i provvedimenti previsti dal “Decreto Agosto” approvato dal Consiglio dei Ministri, “salvo intese tecniche”. Per alcune misure, infatti, il Governo ha messo in campo solo accordi di massima che potrebbero essere modificati in corso d’opera. In ogni caso, il testo del Decreto Legge contiene circa 103 articoli, all’interno dei quali emergono conferme e novità.

Un Decreto dalle dimensioni considerevoli che ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro, al fine di sostenere la ripartenza economica dell’Italia post-pandemia.

Tra le misure economiche legate all’emergenza coronavirus appare anche la terza tranche del Reddito di emergenza.

Cos’è il Reddito di emergenza

Il Reddito di emergenza è una misura di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il Decreto Rilancio). Conosciuto anche come REM, il Reddito di emergenza è stato istituito in favore dei nuclei familiari in difficoltà, colpiti dall’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19.

In cosa consiste Reddito di emergenza?

L’importo totale del Reddito di emergenza viene calcolato in base al numero dei componenti del nucleo richiedente. Va dagli 800 ai 1.600 euro, corrisposti in 2 quote di identico importo: dai 400 euro agli 800 euro per quota e per nucleo. La cifra è leggermente aumentata se nella famiglia è presente un componente disabile grave o non autosufficiente.

Cosa cambia con il Decreto Agosto?

Il Decreto Agosto consentirebbe ai nuclei familiari in difficoltà di ottenere una nuova quota unica da 400 euro. Una possibilità anche per chi non ha richiesto le precedenti mensilità.

La domanda, questa volta, avrà scadenza il 15 ottobre e se saranno confermati i requisiti di accesso saranno:

A) Isee inferiore ai 15mila euro

B) Patrimonio compreso entro i 10mila euro (requisito che può essere aumentato di 5mila euro per ogni componente del nucleo familiare fino a 20mila euro).

C) Residenza in Italia per il richiedente

D) Reddito familiare riguardante il mese di aprile 2020 inferiore all’importo del Reddito di emergenza spettante.

Come fare la domanda?

Per richiedere il Reddito di emergenza è necessario inviare la domanda tramite il sito dell’Inps.

