Questo mese, la misura di sostegno al reddito di cittadinanza compie 18 mesi di validità. Ciò significa che il diritto a ricevere il sussidio scadrà automaticamente. La fine dell’accredito coinvolgerà il 30% dei percettori attuali del reddito, coloro che hanno presentato la richiesta a marzo 2019. Dunque, per costoro, quello di settembre sarà l’ultimo mese utile per poter ritirare il versamento.

In molti, invece, riceveranno durante questo mese per la prima volta il reddito di cittadinanza. La domanda che sorge spontanea ai più è una: quando verrà pagato? Le date dell’accredito si presentano, in questo caso, differenti. Ci saranno dei giorni di distanza, infatti, tra il versamento sulle carte di chi sta ricevendo il reddito per l’ultima volta e su quelle di chi lo sta ricevendo per la prima. Dunque, se dovete percepire il reddito di cittadinanza, ecco quando verrà pagato e tutte le novità di settembre.

Reddito di cittadinanza, ecco quando verrà pagato e tutte le novità di settembre

Dovrete, quindi, controllare la vostra carta in base al gruppo di cui fate parte. Se siete tra quelli che stanno per ricevere il reddito di cittadinanza per l’ultima volta, la ricarica avverrà il 28 settembre 2020.

Coloro che invece riceveranno per la prima volta il sussidio a settembre dovranno controllare la propria carta qualche giorno prima. Il 15 settembre, infatti, avverrà la consegna della carta Rdc. Da quel giorno, inizieranno i versamenti.

Come non perdere il diritto al reddito di cittadinanza

Se siete tra coloro a cui verrà pagata l’ultima mensilità del reddito di cittadinanza a settembre, potreste presentare nuovamente domanda. Questo, probabilmente, sarà possibile da fine ottobre.

Intanto, per chi sta percependo il sussidio per la prima volta, è giusto fare chiarezza. Se la vostra domanda è stata accettata, riceverete questo mese il primo accredito del reddito di cittadinanza. Ma, durante i 18 mesi in cui beneficerete del sussidio, dovrete rispettare delle condizioni. La redazione di ProiezionidiBorsa ha già trattato il tema in questo articolo. Seguendo queste indicazioni, sarete sicuri di non perdere il diritto al contributo.