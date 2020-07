Reddito di cittadinanza cancellato o modificato? Ecco cosa prevede il PNR

Il Piano Nazionale di Riforme fa chiarezza sul Reddito di Cittadinanza nel futuro prossimo. Una delle possibilità che riguardano il Reddito è una modifica per renderlo più efficiente. Si tenterà infatti di fornire un impiego solido ai beneficiari del reddito. Il PNR spiega quanto sia necessario valutare tutti gli aspetti del Reddito per modificare quelli carenti. In questo modo sarà possibile migliorare il sussidio. Dunque, vediamo se il reddito di cittadinanza verrà cancellato o modificato. Ecco cosa prevedere il PNR.

Ecco cosa prevede il PNR

Reddito di cittadinanza cancellato o modificato? Il Piano Nazionale delle Riforme presenta delle possibili modifiche al Reddito di Cittadinanza. Nella bozza presentata viene sottolineata un’azione importante da compiere. Sarà necessario valutare con delle statistiche l’efficienza e l’efficacia del reddito. Bisognerà capire quanto, nel suo primo anno, il Reddito di Cittadinanza sia servito in modo concreto. In questo modo sarà possibile scovare tutte le falle nel sussidio. Successivamente, quindi, potranno essere modificate e migliorate.

Il Reddito di Cittadinanza verrà cancellato?

Si vociferava di una possibilità di cancellazione del Reddito di Cittadinanza. Ad oggi questa possibilità non è stata ancora presa in considerazione. Tutt’altro. Si vuole puntare sul Reddito, migliorandolo e rendendolo più efficiente. Nulla toglie che però ci potranno essere delle modifiche. Perciò, è possibile che il Reddito di Cittadinanza funzionerà in modo molto diverso da come funziona ora.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Si cercherà di capire quante persone che hanno percepito il Reddito sono poi riuscite a trovare un impiego. Ovviamente, il PNR sta tenendo conto dell’emergenza Covid-19 in queste statistiche. Si cercherà di capire quanto il Reddito abbia realmente modificato lo status lavorativo del beneficiario. Insomma, l’intenzione è quella di valutare i successi e gli aspetti sfavorevoli del Reddito di Cittadinanza. Solo in questo modo sarà possibile modificarlo per renderlo un sussidio utile e migliore per tutti i cittadini.