Recovery Plan, finalmente! 750 miliardi di euro sono alle porte. Un buona notizia…

Con la nuova proposta economica da parte della U.E. si può ben sperare nel futuro.

Questa manovra finanziaria fatta in maniera tale che si possa uscire rapidamente dalla crisi scatenata dalla pandemia del coronavirus, è finalmente stata partorita.

Lo stanziamento è veramente imponente si parla di 750 miliardi di euro.

Una quota di questi sono a fondo perduto, circa 390 miliardi, i restanti 360 sono sotto forma di un prestito a tassi veramente agevolati.

390 miliardi a fondo perduto

Gli importi a fondo perduto vedono beneficiari l’Italia e i Paesi del sud Europa:

Italia 81 miliardi;

Spagna 73 miliardi;

Francia 40 miliardi;

Polonia 33 miliardi;

Germania 27 miliardi;

Grecia 19 miliardi;

Romania 18 miliardi

Portogallo 16 miliardi.

Finalmente l’Europa ha capito che il crollo economico e finanziario anche di un solo stato di medie dimensioni può portare a gravosi danni anche a tutti gli altri.

Questo dato è stato subito recepito dalle varie borse europee che sono in forte rialzo, e che finalmente potranno recuperare sia sulla borsa cinese sia su quella americana.

Recovery Plan, finalmente! Borse europee pronte al decollo?

Quindi nel prossimo futuro ci sarà sicuramente uno stimolo nel mercato europeo e soprattutto nel mercato italiano.

La Borsa italiana è stata quella che ha subito le maggiori perdite, speriamo che possa riprendersi velocemente e raggiungere e superare i livelli di gennaio 2020.

La Borsa cinese di Shangai, in questo periodo, ha già superato i massimi raggiunti a gennaio 2020 in periodo pre-Covid.E così ha fatto anche la Borsa americana, ove il mercato legato all’indice Nasdaq ha superato anch’esso i livelli massimi di precrisi.

L’euro si è rafforzato in maniera significativa sul dollaro americano e forse questa corsa potrebbe proseguire nei prossimi mesi.

360 miliardi di finanziamenti

Anche in questo caso l’Italia potrà beneficiare degli importi maggiori.

Italia 120 miliardi;

Spagna 90;

Polonia 39;

Importi tra i 19 miliardi e i 10 miliardi di finanziamento andranno ad altri paese dell’U.E. Romania, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria ecc.

Finalmente un dato incoraggiante per il nostro Paese

Anche in questo caso gli importi dei finanziamenti sono ingenti, sarà la nostra classe dirigente capace di gestire al meglio queste risorse?

Ci sono molte incognite per quanto riguarda il nostro paese come eccesso di burocrazia, amministrazioni pubbliche poco efficienti, processi eccessivamente lunghi, problemi che non possono essere risolti se non attraverso riforme molto importanti.

Io, personalmente, almeno questa volta voglio essere positivo e spero che la crisi economica scatenata dalla pandemia del corona virus non solo si possa attenuare ma risolvere.

La Borsa italiana sarà quella che dovrebbe dare le migliori aspettative nei prossimi semestri.

Una sola incognita : quando arriveranno questi soldi ? Il tempo è un fattore estremamente importante e in autunno tutti i problemi sospesi per la pausa estiva arriveranno al pettine.