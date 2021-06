La disposizione dei prodotti al supermercato, nella maggior parte dei casi, è studiata al fine di ottimizzare le vendite. Vedremo, quindi, all’ingresso ciò che più ci stimola a entrare, invogliati anche dell’olfatto. Dal pane fresco appena sfornato, ai colori vivaci della frutta fresca fino ai banchi di salumi e formaggi con il banco rosticceria: è impossibile desistere.

Recandoci al supermercato seguiamo questo percorso per risparmiare e non alterare la catena del freddo

In estate, però, sebbene i supermercati abbiano l’aria condizionata simile al Polo Nord, meglio non lasciare il fresco nel carrello per tutta la durata della spesa. Tra i prodotti che troviamo all’ingresso ci sono gli affettati, la frutta fresca, il pescato del banco pesce, e così via.

Quando siamo al supermercato organizziamo, dunque, questo apposito percorso per risparmiare e non alterare la catena del freddo.

Iniziamo dal fondo

Bibite e acqua vanno messe nel carrello per prime, anche se pesanti da trascinare.

Non si deteriorano, se vi riponiamo altri articoli sopra non rimarranno schiacciate o rovinate.

Inoltre occuperanno già gran parte del carrello e questo limiterà i nostri acquisti non programmati.

Gli esperti di visual merchandiser invece tendono a mettere le bibite in fondo, vicino alle casse, per 3 motivi:

a) con il carrello pieno e pesante si acquista di meno;

b) dopo tutto il giro del supermercato potrebbe venirci sete e scattare l’acquisto d’impulso di bibite;

c) l’acqua la compreremo ugualmente anche se fosse l’ultima cosa in fondo agli scaffali.

Detersivi e articoli di igiene personale

Dirigiamoci ai detersivi e agli articoli di igiene personale.

Anche in questo caso sono articoli che non si deteriorano e possiamo metterli da subito nel carrello.

La carta igienica è un’altra merce che viene posta poco prima dell’uscita in modo da farci girare tutto il supermercato prima di trovarla.

Il settore alimentare

Passiamo al settore conserve, primi piatti e prodotti da forno.

Infine, il fresco e i surgelati che devono stare fuori dal frigorifero il meno possibile.

Facciamo attenzione chinandoci in basso o sbirciando in altro tra gli scaffali: ciò gioverà al nostro fisico e soprattutto al portafoglio.

Le marche meno famose e blasonate, infatti, sono sempre collocate o in alto o in basso. I prezzi dei prodotti posti in questi scaffali sono naturalmente più economici.

Quindi recandoci al supermercato seguiamo questo percorso per risparmiare e non alterare la catena del freddo!

La Redazione di ProiezionidiBorsa consiglia anche questo espediente per risparmiare.