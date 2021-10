Realizziamo un orsacchiotto morbidissimo per i bambini con questo comune oggetto trovato in bagno

La nuova filosofia del riuso in casa ci porta a dare una nuova vita a coperte, asciugamani, ma anche scarti della frutta e della verdura, dai noccioli alle foglie e le bucce. Per quanto riguarda i prodotti tessili, quasi tutti decidiamo di tagliare con le forbici i pezzi ormai troppo scoloriti o consumati, come gli asciugamani.

Pochi sanno trasformarli in giocattoli per i più piccoli, che li apprezzeranno moltissimo. Invece di andare a comprare un peluche o un orsacchiotto di pezza, ecco come realizzarne uno in pochi secondi con l’aiuto della Redazione Casa di ProieziondiBorsa.

Quelli che amano la coperta di Linus

Qualche volta i bambini piccoli si affezionano moltissimo a un pezzo di stoffa, una federa o addirittura a un asciugamano che amano portare sempre con loro, qualsiasi cosa succeda. In occasione di una cerimonia, un viaggio o un evento particolarmente formale, non possiamo presentarci con il piccolo equipaggiato con pezzoline o un vecchio asciugamano.

Ma oggi c’è la possibilità di raggiungere un decoroso compromesso. Realizziamo dunque un decoroso orsacchiotto morbidissimo per bambini con questo comune oggetto trovato in bagno. Se lo faremo preparare alle piccole mani, sarà ancora più facile fargli accettare una sostituzione temporanea della coperta o dell’amatissimo straccio.

Nuova vita al vecchio asciugamano

Prendiamo un asciugamano per le mani, mettiamolo su un piano davanti a noi in senso verticale. Ora ripieghiamo il lembo superiore verso di noi A questo punto arrotoliamo i lati formando due cilindri affiancati. Prendiamoli in mano e pieghiamoli a metà. Apriamo ora uno dei lembi al centro in modo che sui lati rimangano due rotoli piccoli. Prendiamo un elastico e arrotoliamolo a circa metà partendo dall’alto. Avremo isolato il tradizionale testone dell’orsacchiotto dal resto del corpo. Ora pizzichiamo in alto a destra e a sinistra e con due piccoli elastici fermati velocemente, avremo creato le piccole orecchie del nostro amico orso. A questo punto non resta che coprire l’elastico più grande con un bel nastro colorato, come potrebbe essere rosa o blu.

Questo trucchetto perfetto che serve calmare i bambini piccoli durante una festa in giardino, possiamo anche realizzarlo per altro. Per esempio, accogliere con un sorriso le famiglie con figli nel nostro break e breakfast. Può essere utilizzato anche per confezionare un semplice asciugamano che vogliamo portare in dono a una festa di compleanno. A proposito di festa, ecco l’aperitivo incredibile dell’estate 2021 delizioso e adatto a tutti anche per i bambini e i vegani. E per accompagnarlo, un tortino di zucchine che farà leccare i baffi a tutti i piccoli invitati.