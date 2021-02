Struccarsi il viso e gli occhi è un rituale serale quotidiano.

Non è sempre facile eseguirlo, perché molto spesso restano tracce di trucco nella zona degli occhi. Questa parte non va mai strofinata, perché è delicata e soggetta ad irritazioni. Occorre prestare attenzione agli struccanti, devono essere delicati, possibilmente senza siliconi e parabeni. Questi elementi, a lungo andare potrebbero arrecare indebolimento, caduta delle ciglia e irritazione agli occhi.

Per garantire una buona salute delle ciglia e dell’occhio, è necessario usare degli struccanti oleosi e idratanti, in grado di pulire in profondità.

In questo articolo spieghiamo, come realizzare uno struccante occhi naturale, per il benessere di occhi e ciglia e che deterge e pulisce a fondo, senza lasciare tracce di trucco.

Struccante occhi all’aloe vera

Questo struccante è molto facile da realizzare. L’ingrediente principale, l’aloe vera è anche facilmente reperibile dalla pianta, che può essere coltivata in balcone o in giardino, oppure si acquista nei negozi che vendono prodotti biologici.

L’aloe vera è una pianta, nelle cui foglie è contenuto un gel dalle proprietà emollienti, cicatrizzanti, idratanti, rinfrescanti, lenitive ed un ottimo antiage.

Realizzare uno struccante occhi naturale, per il benessere di occhi e ciglia. Ingredienti

a) 25 ml di gel all’aloe vera;

b) 50 ml di olio alle mandorle dolci.

L’olio alle mandorle dolci è emolliente, nutriente, elasticizzante, idrata e pulisce a fondo, rigenerante e antiossidante.

Si consiglia di acquistare quest’olio, senza profumi aggiunti e ricavato dalla spremitura a freddo delle mandorle dolci, in modo che le sue caratteristiche rimangono inalterate traendone maggiori benefici.

Preparazione

Versare i due prodotti, con l’aiuto di un imbuto, contemporaneamente in un flacone spray, precedentemente ben pulito e completamente asciutto.

Chiudere il flacone e lo struccante è pronto.

Utilizzando questo prodotto costantemente, non solo struccheremo gli occhi con facilità e senza lasciare residui di trucco, ma col trascorrere dei giorni si noterà un contorno occhi idratato, elastico con ciglia più forti e lunghe.