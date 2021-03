Al giorno d’oggi, le priorità delle persone sono cambiate radicalmente. Emergono due tendenze fondamentali. Una è un evergreen. L’attenzione alla propria casa. L’arredo, il living, il sentirsi al sicuro sono importanti per tutti.

L’esigenza di risparmiare, d’altro canto, è sempre sullo sfondo. Sfortunatamente, infatti, il Ventunesimo secolo è stato il teatro di diversi eventi nefasti. Basti ricordare il crack finanziario del 2008.

L’epidemia di Covid-19 ha avuto inizio circa un anno fa. Ancora oggi la battaglia contro il virus è forte. La popolazione è in trincea. Gli ultimi eventi, quindi, hanno amplificato le due priorità di cui si parlava.

Bisogna restare il più possibile a casa. È cruciale che essa sia accogliente.

C’è la necessità di risparmiare il più possibile in ogni modo. Controllare le spese è un must. Un elemento essenziale dell’arredo è di sicuro la scrivania. Per mettere da parte qualche soldino, inoltre, si può ricorrere al fai-da-te. Ovviamente sempre con le dovute cautele perchè maneggiare alcuni strumenti potrebbe rivelarsi pericoloso. Nel caso non ci si senta sicuri, allora ci si rivolgerà ad un professionista. Importante sempre chiedere il supporto e la supervisione di un falegname.

In questo articolo si parlerà di un argomento che unisce casa e risparmio. Ecco come realizzare una fantastica scrivania in modo semplice e creativo.

La scrivania è una casa all’interno della casa

Il punto della casa in cui verosimilmente si passa più tempo è la scrivania. La si utilizza in ogni modo. Per scrivere, disegnare, giocare, studiare, riflettere, allenarsi.

Con l’introduzione dello smart working, inoltre, si passa gran parte della giornata a computer seduti alla propria scrivania. Essa è ormai un rifugio sicuro nelle mura domestiche. Una vera e propria casa all’interno della casa. A volte non ci si sente realmente al 100% se non in quel posto.

È indispensabile, quindi, avere una scrivania bella e adatta alle esigenze di ciascuno. Se si riesce a trovare a buon mercato, tanto di guadagnato.

Costruirla da sé sarebbe il massimo.

Allora ecco come realizzare una fantastica scrivania in modo semplice e creativo.

I pallet

I pallet sono comunemente noti come pedane. Si utilizzano nei cantieri edili per il trasporto del materiale. Sono molto compatti e sicuri. Sono, di solito, un materiale di scarto nelle aziende. Qualcuno sarebbe contento di darli via gratis.

Due o tre pallet si possono inchiodare fra loro a forma di scrivania. È consigliabile pulire bene il materiale e rivestire il tutto con una tovaglia.

Ecco una nuova scrivania solida e confortevole.

Le cassette di legno

Le comuni cassette di legno possono essere dei piedi per una scrivania. Inchiodate l’una sull’altra si trasformano in appoggi solidi. Una tavola di legno lega insieme le cassette. Il risultato sarà strabiliante.

Le cassette saranno anche degli ottimi scaffali per riporre oggetti di ogni sorta. In alternativa si possono utilizzare anche dei cavalletti da lavoro.