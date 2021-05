Chiunque desidera balconi e terrazzi fioriti con cui fare invidia ai vicini. Per farlo basta semplicemente scegliere piante e fiori giusti. Esiste una pianta dal caratteristico fiore colorato e a forma di cuore. Non a caso essa porta il nome di “Cuor di Maria” e proviene dalla grande specie delle Dicentre. Ecco che realizzare un incanto di giardino e ottenere fioriture mozzafiato è più facile con questa elegante pianta ornamentale dall’aspetto esotico. Chi la sceglie difficilmente potrà pentirsi, una volta ammirata tutta la magia della sua fioritura.

Come coltivare il Cuor di Maria

Quello della Dicentra è un genere che vanta un gran numero di specie. Tra queste figura proprio il Cuor di Maria, una pianta pendula dal fiore bianco o fucsia. La Dicentra Cuor di Maria è una rizomatosa perenne che produce meravigliosi fiori con petali a forma di cuore. Questo è il periodo di fioritura, in cui la pianta regala anche una settimana intera di magiche inflorescenze.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Suggeriamo di avviare la sua coltivazione in vaso. La pianta teme molto il freddo, per cui è preferibile riparlarla da freddo e gelo. Ecco come realizzare un incanto di giardino e ottenere fioriture mozzafiato è più facile con questa elegante pianta ornamentale dall’aspetto esotico.

I segreti di un’intensa fioritura

La pianta non richiede cure frequenti e non ha bisogno di potature o terreni particolari. Bisognerà solo mantenere il terriccio costantemente umido e la pianta riuscirà a crescere anche nei giardini rocciosi. Per avere fioriture ancor più vivaci consigliamo di concimare la pianta ogni 15 giorni per tutto il periodo di fioritura. Meglio scegliere un concime granulare a rilascio lento.

Suggeriamo di non spargerlo mai troppo vicino al fusto della pianta per non bruciarla. Distribuire poco concime per volta lungo la circonferenza del vaso. Rinvasare la pianta non appena è possibile notare le radici fuoriuscire dai buchi di scolo del vaso. Prediligere i vasi in terracotta che dotano la pianta del giusto microclima in cui crescere florida.

Approfondimenti

È possibile riprodurre la pianta tramite divisione, per beneficiare di fioriture più intense nel tempo. Basterà seguire il procedimento indicato in questa precedente guida.

Il mese di maggio è anche perfetto per effettuare la semina delle nuove piantine. Trascorso un anno dalla semina è possibile trapiantare le piante in un vaso autonomo o interrarle.