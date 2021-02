Quale occasione migliore per sfoggiare un look accattivante con dei piccoli suggerimenti per realizzare un’acconciatura romantica in occasione del San Valentino?

Sarà facile stupire il proprio partner seguendo i trend ispirati alle celebrity nel mondo, in poche mosse semplici e senza ricorrere al parrucchiere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Applicare lo spray lucidante sarà il tocco finale per illuminare il viso. Ed inoltre esistono vari spray in commercio anche con brillantini per un effetto a dir poco eccezionale.

Realizzare un’acconciatura romantica fai da te per San Valentino con dei semplici suggerimenti

In base al proprio stile si potranno creare tantissime acconciature sofisticate o semplici in poco tempo.

In occasione del San Valentino, il colore perfetto è indiscutibilmente il rosso. Elegante e romantico può essere applicato nelle acconciature con un nastro di seta che racchiude uno chignon o intrecciato insieme a una ciocca di capelli per formare una semplice treccia come Jennifer Lawrence.

Anche una semplice coda di cavallo alta, come quella della cantante Ariana Grande, con l’aiuto di una spazzola e un po’ di lacca per capelli, sarà perfetta per l’occasione, arruffando la coda con la spazzola e la lacca stirando le punte dei capelli.

I capelli ricci scalati, potranno essere impreziositi da uno stile JLO sempre perfetto per ogni occasione. Basterà trattarli con dolcezza e stirarli leggermente per formare un riccio aperto vaporoso fissato con un po’ di lacca.

L’acconciatura più romantica e intrigante da sempre, è la treccia. Di qualsiasi forma o lunghezza, incornicia il viso con delicatezza addolcendo i lineamenti. Ci sono varie tecniche che si possono applicare per formare una treccia tra cui anche uno strumento molto semplice per realizzarla.

Uno style rock come Kate Moss è facile da ricreare con l’aiuto di un arricciacapelli per avere dei boccoli che dovranno essere spettinati e arruffati pettinando ogni ciocca dei capelli in direzioni diverse.