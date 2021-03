C’è un vantaggio non indifferente ad avere in casa il caffè migliore e poterlo gustare quando si vuole. È un desiderio che si può realizzare facilmente. Ecco come realizzare il sogno d’avere in casa la pianta del miglior caffè al mondo e gustarselo tutto.

Il miglior caffè

Il caffè che beviamo ogni mattina è una miscela di due qualità. Vi è il cosiddetto arabica e quello chiamato robusta. L’arabica è una specie d’alta qualità e dona un profumo e un aroma delizioso. Ha il vantaggio di possedere un basso contenuto di caffeina ed è meno aggressivo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il caffè robusta si può dire che è all’opposto dell’arabica. È praticamente impossibile bere un espresso fatto solo di robusta, a causa del suo alto tenore in caffeina. Ha un gusto molto meno aromatico ma è più corposo.

In genere le combinazioni migliori si ottengono con una percentuale di 80% d’arabica e 20% di robusta.

I semi

Possiamo far crescere in casa del caffè semplicemente piantando in un vasetto qualche chicco verde. Procurarceli non è difficile, perché il caffè verde in grani si trova presso i vivai, le torrefazioni, in vendita on line e tutti possono realizzare questo piccolo sogno.

Chiediamo ad un amico vivaista qualche seme d’arabica ancora con la “buccia”. Allora delicatamente con le unghie li decortichiamo e li piantiamo in un vasetto con terriccio. Innaffiamo bene e lasciamo crescere non alla luce del sole ma in casa, semmai vicino alla finestra.

Prendiamo l’accortezza di coprire il tutto con un sacchetto trasparente per creare il microclima giusto. Dopo qualche settimana avremo una piantina a cui sono già cresciute le foglie.

Realizzare il sogno d’avere in casa la pianta del miglior caffè al mondo e gustarselo tutto

La pianta del caffè va tenuta sempre in casa dove il clima è più caldo. Quando comincerà a darci i chicchi di caffè, avvolti in baccelli rossi, allora provvederemo a farli seccare e poi tostarli.

Tostarli non è difficile e si può fare in padella come facevano le nostre nonne. Ma poiché nei pressi della nostra abitazione sicuramente troveremo una torrefazione, possiamo approfittarne.

Il caffè che avremo in tazza sarà il migliore del mondo perché è tutto nostro e di qualità arabica.

Ecco un oggetto molto utile per far nascere piante dai semi e dalle talee.