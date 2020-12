Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I vol-au-vent sono cestini di pasta sfoglia molto leggeri che nascono in Francia intorno al XVIII secolo. Sono diffusi in commercio già pronti e soltanto più da riempire con salse e creme ed infine riscaldare. Ma si possono fare anche senza difficoltà tra le mura domestiche. Il tempo che sarà necessario dedicare per realizzare i vol-au-vent a casa in poche semplici mosse non sarà superiore ai 30 minuti.

Tutto ciò che ci serve

due o tre rotoli di pasta sfoglia;

un uovo;

una formina rotonda per biscotti del diametro di circa 6 centimetri;

una formina rotonda per biscotti del diametro di circa 4 centimetri;

una forchetta;

un pennellino da cucina.

Preparazione dei vol-au-vent

Preparare il forno ventilato a 200 gradi. Srotolare due o tre rotoli di pasta sfoglia (rotonda o rettangolare non fa differenza) e creare con la formina dei piccoli cerchi di pasta. Preparare una teglia foderata con la carta forno e riporre una dozzina di dischetti. Sui dischetti avanzati praticare dei fori con una formina per biscotti di diametro inferiore (circa 4 centimetri). Si otterranno degli anelli di pasta sfoglia.

Praticare dei piccoli forellini con i rebbi della forchetta sui dischetti sistemati precedentemente sulla carta forno. Prendere tre anelli e disporli sopra il disco bucherellato. Fare così per ogni vol-au-vent.

Prendere l’uovo e sbatterlo con una forchetta, dopodiché con il pennello bagnare la superficie dei cestini realizzati: questo servirà a renderli più colorati.

Una volta che il forno sarà caldo, infornare i vol-au-vent per circa 15 minuti.

Attenzione: controllare la cottura dei cestini di pasta sfoglia affinché si gonfino e diventino dorati. A fine cottura, sfornarli e lasciarli raffreddare prima di riempirli.

Ecco come realizzare i vol-au-vent a casa in poche semplici mosse. Se non si possiedono formine per i biscotti, è sufficiente utilizzare qualsiasi oggetto della stessa forma e dimensione. Ad esempio, i tappi di alcune bottiglie (lavati ed accuratamente asciugati) o dei bicchierini da liquore.

