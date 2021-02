Anche oggi, per gli appassionati della filosofia “zero sprechi”, la redazione di ProiezionidiBorsa.it ha scovato un nuovo trucco per risparmiare con intelligenza attraverso il riciclo di alcuni materiali che tutti hanno in casa. In questo spazio oggi si proverà a realizzare un oggetto da utilizzare per la pulizia e l’igiene quotidiana senza spendere niente, e in maniera super efficace.

Si parla delle pastiglie per la lavastoviglie. Abituati ad acquistare sempre tutto, ci si dimentica che con alcuni semplici materiali si possono ottenere risultati ottimi, anche migliori dei prodotti chimici. Bastano pochi accorgimenti per riuscire a detergere e pulire anche le macchie più ostinate senza rinunciare alla comodità dell’elettrodomestico. Ecco allora come fare!

Realizzare delle pastiglie per la lavastoviglie a costo zero, super efficaci e senza sprechi

L’ingrediente di base è il classico, intramontabile bicarbonato di sodio. Chi non ne ha un pacco in casa? Ne basteranno 250 grammi per questo piccolo progetto. Va versato in una ciotolina e unito a due cucchiai di sapone di Marsiglia liquido: possibilmente, quello ‘vero’, non surrogati, per conservarne tutte le preziose proprietà di cui diverse volte si è parlato su ProiezionidiBorsa e che la Redazione consiglia di recuperare.

Bicarbonato e sapone di Marsiglia si devono ben amalgamare in modo che la polvere inizi a compattarsi. A questo punto vanno aggiunte cinque gocce di olio essenziale di limone: questa essenza darà il suo caratteristico profumo al lavaggio e proteggerà da antipatici microrganismi ciò che viene lavato, in combinazione con gli altri ingredienti.

Per procedere alla realizzazione del composto si aggiunga acqua distillata, poco alla volta, finché il tutto non assumerà la consistenza di una pasta cremosa. Ora, bisognerà procurarsi una forma per cubetti di ghiaccio. Un altro strumento che tutti quanti hanno in casa. Riempire la forma con il composto cremoso che si è realizzato usando il procedimento descritto. Il tutto dovrà asciugare all’aria per 24 ore.

Le pasticche così realizzate possono essere utilizzate direttamente nel cassetto del detergente della lavastoviglie. Per stoviglie profumatissime e igienizzate in maniera del tutto naturale!

Qui altri metodi per realizzare delle pastiglie per la lavastoviglie a costo zero, super efficaci e senza sprechi.