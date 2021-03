Chiunque abbia dei figli sa che a volte non è facile frenare la loro energia. A volte si può essere stanchi e non si riesce a stargli dietro. È una cosa completamente normale. I bambini sono forti, volenterosi, sempre a caccia di stimoli. Non per questo bisogna pensare che abbiano una problematica legata all’iperattività.

È necessario accogliere e comprendere questo modo di fare. I piccoli hanno una voglia matta di scoprire il mondo. Tutto è nuovo per loro. Incoraggiarli in ogni momento può renderli più sicuri di sé.

Esistono diversi modi, però, per tranquillizzarli. Impegnarli in attività ludiche sempre più strutturate è indispensabile. Realizzare dei portapenne fatti in casa può essere un ottimo modo per stimolare la creatività dei bambini.

I portapenne possono avere una doppia valenza

Oltre ad un lavoretto simpatico, la realizzazione di un portapenne può essere molto di più. Questi oggetti, infatti, contengono penne, colori, matite, evidenziatori. Con un accessorio del genere si può avvicinare ulteriormente l’infante al mondo della scrittura o della pittura. Due passatempi importantissimi in età precoce.

Vi si può scorgere anche una valenza metaforica. Come le penne riposano all’interno del portapenne, anche i bambini possono permettersi di stare fermi al loro posto. Che possa essere un banco di scuola, un lettino o un computer per la didattica a distanza.

Intorno a questi oggetti si possono costruire delle storie in cui sono coinvolte due menti. Quella infantile che offre idee, emozioni e paure. Quella adulta che dà una forma e una direzione al tutto.

Ora si può vedere come realizzare dei portapenne fatti in casa per stimolare la creatività dei bambini.

Alcune idee semplici ed efficaci

Una prima idea potrebbe essere quella di decorare un portapenne anonimo in vari modi. Lo si può rivestire con delle perline, lo si può circondare di pastelli. O, addirittura, si possono attaccare delle lettere realizzate con del cartoncino. Se il materiale del portapenne lo consente, si possono eseguire delle aerografie di ogni tipo. Il bambino può decidere autonomamente il tema.

Con l’aiuto di un adulto, ancora, il portapenne si può rivestire con della lana.

Le creazioni da zero sono altrettanto divertenti. Il feltro è un ottimo alleato. Diverse parti unite fra loro possono ricordare la forma desiderata. I colori aiuteranno la creatività. Si può utilizzare la pasta modellante per creare dei portapenne a misura di bambino.

Anche delle bottiglie di plastica si possono opportunamente tagliare alla base e rivestire di carta.

Un altro metodo può essere quello delle cannucce. Invece di buttarle via, si possono incollare tra loro in modo circolare. Il risultato, insieme ad un cartoncino che farà da impalcatura, sarà un portapenne simpatico e divertente.