RCS Mediagroup resiste al Covid-19, ma non alla pressione ribassista in Borsa. Quando acquistare?

RCS Mediagroup resiste al Covid-19, ma non alla pressione ribassista in Borsa. Si può riassumere in questo modo la situazione del titolo.

Il gruppo editoriale, infatti, sebbene abbia sofferto per la riduzione degli investimenti pubblicitari a causa del Covid-19, in Borsa continua a perdere.

Dal punto di vista dei numeri le cose sembrano in ripresa. Ad esempio, La7, controllata del gruppo, ha perso il 13% di ricavi pubblicitari nei primi sei mesi dell’anno, ma tra luglio e settembre ha recuperato quasi un terzo. Ha fatto un ottimo luglio e in un mercato che è caduto del 22% si è fermata a -13%

Dal punto di vista della valutazione il titolo è messo molto bene. Qualunque sia il metodo utilizzato, infatti, RCS Medigroup risulta essere sottovalutato del 30% circa. Anche per gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25%.

Un altro aspetto positivo di RCS Mediagroup è che la società è una delle più sottovalutate, con un rapporto “enterprise value to sales” a 0,7 per l’esercizio 2020.

Il titolo RCS Media Group (MIL:RCS) ha chiuso la seduta del 22 ottobre a 0,499 euro euro euro in ribasso dello 0,6% rispetto alla seduta precedente.

Qualunque sia il time frame considerato, la tendenza in corso è ribassista e, a seconda del time frame considerato, è diretta verso gli obiettivi indicati,

Guardando con attenzione il grafico notiamo che sul mensile si potrebbero creare a breve le condizioni per un investimento di lungo periodo. Le quotazioni, infatti, sono molto vicine al fondamentale supporto in area 0,4547 euro (I obiettivo di prezzo). La sua tenuta farebbe ripartire al rialzo il prezzo di RCA Mediagroup.

Per chi ha un’ottica di lungo periodo, quindi, si suggerisce di acquistare in prossimità di area 0,4547 euro con stop nel caso di una chiusura mensile inferiore al livello stesso.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

