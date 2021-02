Già dal mese di novembre dello scorso anno, il nostro Ufficio Studi ha ipotizzato che il titolo avesse formato una base di ripartenza duratura. Nelle ultime settimane si sono avvicendati diversi pattern davvero interessanti, e pertanto possiamo affermare con elevata probabilità che RCS Media Group conferma che ha lasciato alle spalle un bottom rilevante ed ora punta ad ambiziosi traguardi.

Il titolo (MIL:RCS) ha chiuso la seduta del 9 febbraio a 0,505 euro in rialzo del 2,45% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 0,50 ed il massimo a 0,589. Nell’anno 2020, il minimo a 0,45 ed il massimo a 0,991.

Quali sono i nostri consigli operativi da ora in poi?

Procediamo prima per gradi partendo dalle analisi dei bilanci degli ultimi anni.

Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi) convergono sulla stima di un prezzo obiettivo a 0,63. I nostri calcoli invece, portano ad un calcolo di circa 1 euro per azione.

Questo significa che il titolo presenta delle caratteristiche interessanti e sembra una buona opportunità da poter continuare a cogliere.

Cosa dicono i grafici? Confermano che il titolo può essere comprato da chi non lo possiede e mantenuto, invece da chi ha comprato sulle nostre precedenti indicazioni operative?

La chiusura della settimana dell’ 1 febbraio ha confermato un interessante swing rialzista sul time frame settimanale e da quel livello dovrebbe essere partita una fase direzionale duratura. Cosa fare da ora in poi?

Strategia di investimento da applicare al momento attuale

Per chi possiede il titolo, mantenerlo in ottica da cassetto con stop loss a 0,499 ed obiettivo primo a 1,06 da raggiungere per/entro i prossimi 18 mesi. Questo se frattanto non scatterà lo stop che di volta in volta indicheremo su queste pagine. Chi invece vuole comprare a mercato deve inserire lo stesso stop loss. Il primo supporto di breve invece è posto a 0,517.

Riteniamo che comprare e mantenere questo titolo sia una straordinaria opportunità. Cambieremo idea solo sotto lo stop di lungo termine indicato.