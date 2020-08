I mercati finanziari hanno un andamento altalenante dopo il tonfo di marzo per colpa del coronavirus. I titoli salgono e scendono e diventa sempre più difficile capire quale affare fare. Per capire qualcosa in più vediamo cosa prevedono due grandi investitori statunitensi. Parliamo di Ray Dalio e Warren Buffett cosa li differenzia dai comuni mortali? I due grandi investitori ritengono che per il futuro non ci sarà ripresa del sistema economico.

Ray Dalio cosa ha annusato

Ray Dalio negli ultimi mesi si è coperto di oro. L’hedge fund americano ha comprato 170mila once d’oro con un investimento in ETF. Parliamo di un affare da 340 milioni di dollari americani. Dalio è il fondatore di Bridgewater Associates. L’azienda ha una esposizione all’oro di circa un miliardo di dollari statunitensi. Investire in oro è ritornato di moda.

Warren Buffett come risponde

Warren Buffett per prima cosa nei periodi di crisi ha mollato tutte le partecipazioni nelle compagnie aeree. L’investitore statunitense ha anticipato i tempi e poco prima del crollo dei mercati internazionali si è sbarazzato dei titoli dal proprio portafoglio aumentando la liquidità. Buffett ha continuato la sua strategia: ha venduto parte delle partecipazioni della Berkshire Hathaway nel settore bancario.

Buffett non solo ha fatto vendite ma nel contempo ha investito nella Barrick Gold. Questa società si occupa dell’estrazione dell’oro canadese. Il titolo è salito a dismisura garantendo ottimi guadagni. L’oracolo di Omaha tra vendite e acquisti si è tenuto stretto però delle azioni: Coca Cola e Amercan Express, multinazionali americane che non conoscono crisi.

Cosa ci insegnano Dalio e Buffett

Ray Dalio e Warren Buffett cosa li differenzia dai comuni mortali è il coraggio. Entrambi hanno la forza di cedere i titoli quando è il momento, hanno cuore forte nel trattenere titoli sperando in un rilancio futuro. Con un mercato così incerto dopo una lezione del genere cosa conviene fare? Da tenere sotto osservazione il valore dell’oro e anche dell’argento.