Il mese di gennaio è al suo giro di boa e già arrivano le prime vere tendenze di questo 2022 anche per quanto riguarda il mondo dell’hairstyle.

Oltre alla frangia che si conferma un trend in forte ascesa per i prossimi mesi, anche nuovi giochi di colore, sfumature e tagli stanno diventando già popolarissimi sui social. Il web, infatti, è il terreno fertile di tutte le tendenze che si stanno diffondendo in questo periodo. Un successo decretato dal grande numero di utenti che bazzica ogni giorno in rete.

Di nuove “tendenze capelli” avevamo già parlato in qualche articolo precedente, quando avvertivamo le nostre Lettrici che avremmo sentito molto parlare di questo taglio meraviglioso che ringiovanisce il viso ad ogni età.

Per le donne più adulte che vogliono apparire sempre in ordine in pochi minuti, ecco anche i 2 tagli pratici ma di moda, ideali anche dopo i 60 anni.

Dopo il taglio non può mancare un tocco di luce. Dal biondo caraibico al color ruggine, i capelli 2022 si declinano in ogni nuance che dona brillantezza alla chioma.

Ed ora, quindi, non ci resta che parlare del colore che sta facendo impazzire le celebrità di tutto il Mondo.

Il motivo? Ravviva i capelli e regala luce al viso di ogni donna anche dopo i 50 anni, ecco la tendenza 2022 da provare subito

Il “Money Piece Hair” è una tendenza tornata dal passato e che serve per incorniciare il viso con sfumature più chiare sulla zona frontale.

Una tecnica di colorazione che sta piacendo tanto alle giovanissime, ma anche alle donne over 50, perché crea un gioco di luce che illumina il volto.

Una sorta di balayage applicato solamente alle ciocche anteriori della capigliatura.

Niente paura dello “stacco” di tonalità tra le ciocche che si trovano davanti e quelle dietro. Non bisogna preoccuparsi! Con il Money Piece Hair, infatti, si possono creare dei punti luce meravigliosi. Sfumature che schiariscono anche solo di un paio di toni il colore dei nostri capelli. Dunque, l’effetto risulta estremamente naturale e adatto a tutti i tipi di capigliature.

Inoltre, questa tecnica permette anche alle donne più adulte di “svecchiare” il viso grazie alla luminosità dei toni chiari che incorniceranno i lineamenti. Insomma, sono molti i professionisti del settore che punteranno su questa colorazione perché ravviva i capelli e regala luce al viso di ogni donna anche dopo i 50 anni, ecco la tendenza 2022 da provare subito.

Dunque, non resta che prendere appuntamento dal nostro parrucchiere di fiducia e richiedere questo eccezionale “Money Piece Hair”.

