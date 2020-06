Rating, raccomandazioni e consensus degli analisti sulle azioni da comprare su listini sotto pressione Che si tratti delle tensioni Usa-Ue con tanto di minacce di Trump oppure dei timori su un Covid 19 ancora difficile da abbattere, resta il fatto che oggi i mercati hanno deciso di virare in rosso. E Piazza Affari non fa eccezione.

Cosa sta succedendo sui mercati?

Se finora Wall Street non aveva guardato con timore verso la situazione contagi in Usa, adesso è costretta a cambiare idea. Infatti ritornano alla ribalta nuovi casi con numeri record sul fronte della California e del Texas. Intanto il Vecchio COntinente deve affrontare la possibilità di nuovi dazi dagli Usa mentre Washington potrebbe decidere nuovi stimoli fiscali. Proprio per reggere alla tempesta coronavirus.

Le azioni da comprare a Piazza Affari

Rating, raccomandazioni e consensus degli analisti sulle azioni devono perciò tener conto di una serie di elementi. Elementi che da soli possono giustificare quel -1,6% registrato da Piazza Affari qualche minuto prima delle 16. Una zavorra che si lega a quelle presenti su Parigi che registra un Cac 40 a -1,45% e un Dax a -1,65%. Quali sono le azioni da comprare a Piazza Affari? Secondo Banca Akros vale la pena di comprare Iren (target 2,70 euro con rating buy), mentre la strategia accumulate vale su titoli come Atlantia (a 17 euro), CNH Industrial (8,50 euro), Fca (10 euro) e Snam (4,90 euro).

Le azioni da comprare a Wall Street

Anche Wall Street come le Borse europee è sotto pressione. Infatti già dalle prime battute tutti e tre gli indici maggiori devono registrare un passivo che va dal -1,46% dell’S&P 500 finendo al -1,6% del Dow Jones e passando per il -1,12% del Nasdaq. Per quanto riguarda le azioni da comprare, continua la cavalcata di Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) è stato confermato come Outperform con target aumentato a $ 3.050 da $ 2.750 secondo quanto previsto da Wedbush Securities. Da citare anche Nike Inc. che per Morgan Stanley è stata confermata overweight con target passato a $ 119 dai precedenti $ 92.

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i numeri importanti da citare oggi ci sono quelli dell’indice Ifo tedesco a 86,2 punti invece degli 85 previsti, quindi in rialzo. Per domani l’attesa sarà tutta per il Pil Usa del primo trimestre, oltre alle richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione.