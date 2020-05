Rating e strategie per investire sui mercati

Recovery Fund (forse) in arrivo e rating e strategie per investire da prendere in considerazione.

La Commissione Europea

Un entusiasmo che è durato relativamente poco quello nato con la pubblicazione dei particolari riguardanti il Recovery Fund proposto dalla Commissione europea. Il cosiddetto Piano Von der Leyen arrivava a garantire €750 miliardi più della metà dei quali a fondo perduto. Per la precisione: 500 a fondo perduto e 250 sotto forma di prestiti. Troppo per quei paesi che, in primis l’Olanda, volevano invece una serie di capitali ceduti dietro condizioni precise da rispettare. Difficile, quindi, che anche in fase di Europarlamento, prima, e dei singoli governi dei 27 Paesi dell’Unione, poi, si possa trovare un accordo nella sua attuale forma. Anche perché in questo Recovery Fund l’Italia potrebbe sfruttare una fetta da 173 miliardi di euro di cui 82 miliardi a fondo perduto e 91 miliardi di euro di prestiti.

I buy degli analisti a Piazza Affari

Come detto si è visto un aumento delle quotazioni immediatamente dopo la presentazione del piano. Aumento che qualche minuto dopo le 16 è stato praticamente azzerato. Il che ha portato il mercato italiano a sfiorare la parità con uno 0,3%. Rating e strategie per investire sul mercato italiano vedono ancora diversi buy degli analisti a Piazza Affari. In particolare da Mediobanca si vota outperform su titoli come Iren (target a 2,80 euro), Nexi (17 euro), Snam (4,80 euro) e Telecom Italia (0,68 euro). Buy anche da Equita per A2a (1,75 euro), Enel (8,10 euro), Eni (11 euro) e Telecom Italia (0,47 euro).

Wall Street

Particolarmente contrastata la situazione a Wall Street dove i tre indici maggiori presentano situazioni differenti. Infatti qualche minuto prima delle 16.30 (ora italiana), il Dow salica di oltre l’1% mentre il Nasdaq cedeva lo 0,9%. Al centro l’S&P 500 con un saldo parziale di 0,2% in territorio positivo. In questo caso rating e strategie per investire consigliavano l’acquisto su Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) da parte di Deutsche Bank che confermava il suo Buy a $ 320 da $ 305. Da citare anche il neutral di Wedbush su Tesla Inc. con target aumentato a $ 800 dai precedenti $ 600.

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macro pubblicati. Tra i dati macro da segnalare per oggi, il fatturato servizi del 1° trimestre italiano (-6,2%). Dagli gli Usa, l’indice Fed Richmond di maggio ha segnato solo -27 punti invece dei precedenti -53. Domani, invece, per i dati macro, si guarderà con interesse ad una lunga serie di cifre tra cui i prezzi al consumo di maggio per Germania e Spagna (dato provvisorio) e fiducia di imprese e consumatori di maggio per Italia ed Eurozona. Occhio anche ai dati settimanali sulle scorte di petrolio e le richieste per i sussidi di disoccupazione degli Usa. Su tutti, però, il Pil del primo trimestre (provvisorio).