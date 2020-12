Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nel Decreto Ristori quater le rate della Rottamazione ter e il Saldo e stralcio sono prorogate al 1° marzo 2021. Quindi, slitta la data del 10 dicembre, che rinvia tutte le rate non pagate nel 2020, al prossimo 1° marzo del nuovo anno. Il dubbio di molti contribuenti riguarda la seguente domanda: le rate Rottamazione e Saldo e stralcio con scadenza nel 2019 saranno prorogate al 1° marzo 2021? Analizziamo le disposizioni normative.

Decreto legge Ristori quater: proroga

Il Decreto legge Ristori quater chiarisce che possono accedere alla proroga i contribuenti che non hanno pagato le rate dell’anno 2020, a condizione che quelle dell’anno 2019 sono pagate alla scadenza. Quindi, esclude la possibilità di proroga per coloro che non hanno pagato le rate in scadenza nell’anno 2019.

Per venire incontro a questa tipologia di contribuenti, il decreto prevede un ulteriore beneficio.

Infatti, coloro che hanno perso il beneficio per pagamento insufficiente, mancante o tardivo delle rate con scadenza 2019, possono presentare domanda di rateizzazione del debito entro il 31 dicembre 2021.

Il beneficio è esteso anche per coloro che sono decaduti dalla prima Rottamazione (D.L. 193/2016) o dalla Rottamazione bis (D.L. 148/2017).

Come aderire alla rateizzazione cartelle esattoriale

L’Agenzia delle Entrate Riscossione prevede due tipologie di rateizzazioni:

a) piano ordinario: debiti fino a 100mila euro

b) piano straordinario: debiti superiori a 100mila euro.

Quindi, alla domanda: le rate Rottamazione e Saldo e stralcio con scadenza nel 2019 saranno prorogate al 1° marzo 2021? La risposta è negativa. Infatti, non è possibile prorogare la scadenza in quanto decaduti dal beneficio.

Invece, è possibile presentare una domanda di rateizzazione del debito fino a 120 rate, per i contribuenti in caso di forte difficoltà economica.

Il contribuente per dimostrare le difficoltà economiche deve presentare l’ISEE aggiornato. Qualora la rata da pagare superiori il 20% del reddito del nucleo familiare, l’ente di riscossione concede la dilazione fino a 120 rate.