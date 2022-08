Potrebbe capitare a tutti noi di essere tranquillamente in vacanza al mare e ritrovarci in un attimo al pronto soccorso. Nella speranza che non sia nulla di grave e che non comprometta il resto del nostro soggiorno. Ma, proprio mentre siamo placidamente in spiaggia, potrebbero colpirci le classiche insolazioni, le scottature e varie forme di allergia della pelle. Tutta una serie di pericoli da cui guardarci con attenzione.

Tra cui anche quella che vedremo oggi, che numericamente non sarebbe molto diffusa, ma colpirebbe proprio in questo periodo dell’anno. Proprio perché si lega al mare, ai tuffi rilassanti e divertenti che facciamo nell’acqua, ma che potrebbero lasciare qualche strascico. Rara ma comune questa orticaria, in estate, che non dipenderebbe assolutamente dalla pulizia e dalla qualità del mare. Andremo a vedere un tipo particolare di orticaria, come difenderci e come riconoscerla.

Cos’è l’orticaria e quali potrebbero essere le sue cause

Generalmente la tradizionale orticaria, chiamata anche eruzione cutanea, avrebbe diverse cause, ma la maggiore potrebbe essere lo stress. Prurito e macchioline sulla pelle, zone di rossore e irritazioni, a cui potrebbero unirsi le classiche bollicine. Come nel caso di alcune scottature, tipiche dell’esposizione al sole della spiaggia, ma che si legherebbero invece all’acqua del mare. Un bel tuffo rilassante, magari in compagnia dei nostri figli, ma al ritorno in spiaggia, ecco un improvviso e fastidiosissimo prurito. Soprattutto nella zona delle gambe, in modo particolare nell’interno coscia, molto più delicato ed esposto. Ma anche sulle braccia, sul collo, sulle mani, sulla schiena e sul viso. Maggiore è la sensibilità della nostra pelle è più forte sarà la sensazione di fastidio. Che, poi andrebbe ad aumentare con il contatto diretto tra il sale del mare, il sudore e i raggi del sole.

Rara ma comune questa orticaria che colpirebbe il turista al mare

Pur non rappresentando un pericolo, l’orticaria di mare sarebbe comunque parecchio fastidiosa. Ricordano gli esperti che questo tipo di infiammazione della pelle, aumenterebbe con il sole e il sudore. Ricordiamoci quindi di lavarci sotto la doccia il più possibile se stiamo esposti al sole parecchie ore, in modo da rimuovere il sudore. Se abbiamo fatto il bagno nell’acqua marina, facciamo subito dopo la doccia con l’acqua dolce asciugando per bene il corpo. Stando anche attenti a non utilizzare accappatoi e asciugamani con la sabbia.

