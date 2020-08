Il Ministero dell’Economia e delle Finanze stima 110 miliardi di euro l’evasione fiscale presente in Italia. Cifre da capogiro che non devono trarre in inganno. L’Ufficio Studi della Cgia ha realizzato uno studio che sorprenderà tutti i Lettori. Una domanda che ci facciamo spesso è: nel rapporto dare – avere tra Pubblica Amministrazione e contribuente chi ci rimette? Viene a tutti di rispondere lo Stato. Contrariamente a quanto si pensa è il contribuente a rimetterci dal punto di vista economico. Con l’aiuto dell’Ufficio Studi della Cgia ci rendiamo conto della verità dei fatti. I 110 miliardi di euro di evasione fiscale sono inferiore agli oneri che i cittadini e le imprese subiscono in virtù delle tasche bucate della Pubblica Amministrazione.

Inefficienze e sprechi sono all’ordine del giorno

La Pubblica Amministrazione non ha sempre un comportamento diligente e il danno economico in capo ai contribuenti italiani sarebbe di oltre 200 miliardi di euro all’anno.

I contribuenti vengono sempre aditati come i peggiori ma spulciando i dati la situazione si capovolge. La Pubblica Amministrazione danneggia quasi il doppio dell’evasione dei contribuenti. Un cane che si morde la coda? La Cgia a scanso di equivoci ribadisce che il raffronto fatto non non ha alcun rigore scientifico.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Su cosa gravano le inefficienze pubbliche

Le inefficienze della Pubblica Amministrazione hanno un peso sulle imprese per svariati motivi e natura quindi i dati non si possono sommare. Però una riflessione va fatta. La Pubblica Amministrazione poco efficiente causa ai contribuenti dei danni economici molto elevati. L’opinione pubblica ha una forte sensibilità verso il tema dell’evasione. Nel contempo gli italiani perdono di vista gli effetti deleteri degli sprechi, degli sperperi e delle inefficienze della pubblica amministrazione. Però i contribuenti non devono commettere un errore: considerare l’evasione come un alibi perché la Pubblica Amministrazione fa sprechi e sperperi. L’evasione va contrastata e bisogna mettere in atto tutte le misure possibili per portare alla luce le risorse sottratte illecitamente all’Erario. Nel contempo il Governo ha il compito di mettere in campo iniziative per avere una Pubblica Amministrazione più efficiente.

Solo in questo modo il rapporto dare – avere tra Pubblica Amministrazione e contribuente si può pareggiare.