Il ragù è da sempre uno dei condimenti preferiti a tavola, sia in Italia che all’estero. È la ricetta dell’infanzia, il cui piacevole odore si spargeva nella nostra casa, ricordandoci che era domenica, un giorno di festa da trascorrere insieme alla famiglia. Le varianti di ragù italiane più note sono quelle alla bolognese e alla napoletana. Nonostante il ragù presenti molteplici versioni, la ricetta prevede quasi sempre carne (di bovino o di maiale), salsa di pomodoro e cottura prolungata a fuoco lento.

Sia che si decida di consumare meno carne rossa per motivi etici o per motivi di salute, non dobbiamo farci mancare questa leccornia da leccarsi i baffi. Ecco quindi una semplice ricetta del ragù senza carne, l’alternativa vegan alla tradizione.

Ricetta del ragù Vegan

1 cipolla bianca

2 spicchi d’aglio

1 carota

1 costa di sedano

mezzo bicchiere di vino bianco

500 ml di acqua calda

200 gr di soia (granulare)

1 l di passata di pomodoro

Sale e pepe q.b.

Tritare finemente la cipolla, la carota e il sedano. Far soffriggere in padella con i due spicchi di aglio. Quando la cipolla diventa dorata, sfumare il trito di verdure con mezzo bicchiere di vino bianco. Dopodiché aggiungere il granulare di soia, insieme all’acqua calda, in modo tale da reidratare in granulare che si presenterà essiccato. Aggiungere sale quanto basta e mescolare per far insaporire la soia. Versare in padella la passata di pomodoro, salare e pepare a piacere. Se il sugo è troppo denso aggiungere un bicchiere d’acqua. Chiudere con il coperchio e far cuocere il tutto a fuoco lento per un’ora e mezzo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Se si vuole ulteriormente arricchire il ragù, è consigliabile aggiungere a fine cottura due cucchiai di olio extravergine di oliva. Adesso scatenate la fantasia: polenta, tagliatelle, pasta ripiena, cannelloni. Condite il piatto che più amate con il ragù senza carne, l’alternativa vegan alla tradizione che non perde di gusto!