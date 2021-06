Rafting tra gole stupende per una vacanza avventurosa alla portata di tutti

Questa estate abbiamo deciso di riscoprire le bellezze della nostra cara Italia. Ma non amiamo i posti troppo affollati o le classiche mete turistiche. Siamo amanti della natura incontaminata e un po’ selvaggia, ma non sappiamo proprio dove andare. Magari abbiamo pochi giorni di ferie o non vogliamo spendere un capitale in località costose. Ed ecco che lo Staff di ProiezionidiBorsa ha la risposta giusta. Oggi proponiamo una vacanza nella meravigliosa Calabria. Giusto al confine con la Basilicata si trova questo percorso avvincente e assolutamente da provare.

Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino

Il Parco Nazionale del Pollino si trova a cavallo tra la Basilicata e la Calabria. Dichiarato patrimonio naturale dell’UNESCO, si estende per 1925 chilometri quadrati. Tra le varie bellezze di questo parco è possibile ammirare il Pino Loricato. Un albero chiamato anche “fossile vivente”, suggestivo per la sua particolare forma. Una conifera resiliente, che cresce anche nelle zone più rocciose e impervie.

Rafting tra gole stupende per una vacanza avventurosa e divertente alla portata di tutti

Facendo un giro tra le meraviglie di questa zona, una tappa obbligatoria è quella del fiume Lao. Il fiume ha origine da Serra del Prete e viene alimentato dai vari torrenti della zona. Addentrandosi nella zona del comune di Laino Borgo si aprono davanti agli occhi queste meravigliose gole. Diventate punto di riferimento per i più avventurosi. Ma non solo, è un’esperienza davvero unica anche per i meno esperti.

Tre sono i club che gestiscono la discesa per queste originali gole erose dalla natura. Basterà solo munirsi di costume da bagno e scarpe che possono bagnarsi. Tutto il resto dell’attrezzatura viene noleggiata in loco. E si viene accompagnati da guide esperte che ci conducono per il percorso frastagliato. Pareti rocciose e natura incontaminata che si incontrano. Il rafting diventa un’attività non solo per gli appassionati, ma anche per chi vuole provare qualcosa di nuovo.

Ecco quindi, rafting tra gole stupende per una vacanza avventurosa e divertente alla portata di tutti. Poco distante dal comune di Laino Borgo si può raggiungere Mormanno. Qui si può visitare uno dei più suggestivi campi di lavanda del Sud Italia.

