Rafforziamo e sciogliamo i muscoli della cervicale con questi 5 semplici esercizi per non patire più dolori e tensioni

Ci sono fastidi e dolori che possono insorgere improvvisamente e non abbandonarci più, ripresentandosi di tanto in tanto.

Questo di solito ci fa vivere in un circolo vizioso fatto di evitamenti, preoccupazione, antidolorifici, massaggi quando possibile e tanto disagio.

Uno dei problemi più diffusi che solitamente segue questo iter in cui la persona, suo malgrado, si ritrova coinvolta riguarda la cervicale.

Il dolore e i problemi legati a questo tratto vedono coinvolti muscoli, legamenti, vertebre e dischi intervertebrali.

Può presentarsi come un dolore sordo e insistente nella parte posteriore del collo, che può irradiarsi anche alla spalla, al dorso e talvolta alle braccia.

Tuttavia, parliamo di cervicale in modo un po’ improprio, quando il termine giusto per definire questo tipo di dolore è piuttosto “cervicalgia”.

La cervicalgia può rappresentare un fastidio quasi invalidante nei casi più seri, ma potremmo prevenirla e trattarla nelle fasi meno acute con qualche esercizio mirato.

Un problema tante cause

Per patire il meno possibile questa condizione rafforziamo e sciogliamo i muscoli della cervicale.

Questo sarebbe possibile attraverso determinati movimenti.

Prima di scoprirli vediamo, però, quali potrebbero essere le cause scatenanti della cervicalgia.

In primo luogo a favorirla potrebbe essere il mantenimento di una postura scorretta. Che sia alla guida, sul lavoro di fronte al pc o semplicemente stando seduti.

Lo stress meccanico alla base del dolore cervicale potrebbe inoltre essere causato dal classico colpo di frusta o bruschi movimenti.

Vi sono, infine, due ipotesi ben più serie.

La prima è l’eventuale presenza di ernie discali che comprimerebbero la nervatura.

Infine, potrebbe trattarsi di un sintomo secondario di alcune patologie infettive, tumorali, vascolari e neurologiche.

Il mantenimento di una buona forma fisica e una certa attenzione quando assumiamo determinate posizioni potrebbe aiutare a prevenire.

Evitiamo, inoltre, di dormire a pancia in giù e con il collo in torsione.

Rafforziamo e sciogliamo i muscoli della cervicale con questi 5 semplici esercizi per non patire più dolori e tensioni

Quando non ci troviamo nella fase acuta dell’infiammazione, ci sono alcuni esercizi che possiamo fare per trovare sollievo e rafforzare la zona.

Primo esercizio

In posizione eretta guardiamo di fronte a noi e giriamo la testa prima da un lato e poi dall’altro. Facciamo attenzione alla respirazione inspirando quando voltiamo la testa ed espirando quando torniamo in posizione di partenza.

Secondo esercizio

Sempre in posizione eretta con le braccia lungo il corpo alziamo le spalle inspirando, tratteniamo qualche secondo ed espiriamo riabbassandole.

Terzo esercizio

Seduti correttamente su una sedia, appoggiamo le mani sulle spalle, inspirando cerchiamo di avvicinare i gomiti. Anche in questo caso espiriamo riallontanando i gomiti.

Quarto esercizio

In piedi a mani giunte allunghiamo le braccia di fronte a noi e spingiamo come se dovessimo indicare qualcosa.

Quinto esercizio

Infine, sempre in posizione eretta, braccia stese in avanti anche qui, chiudiamo le mani in un pugno e tiriamo verso l’esterno.

