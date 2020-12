Una lettera sta per arrivare ai committenti che si sono avvalsi di prestazioni occasionali nel 2019. L’INPS ha terminato i consueti controlli e una raffica di avvisi bonari arriveranno nei prossimi giorni. Questa missiva giungerà ai committenti che non hanno adempiuto ai versamenti dei contributi per coloro che sono iscritti alla gestione separata. L’Istituto di Previdenza Sociale ha reso noto la conclusione delle indagini riguardanti le prestazioni eseguite nel corso del 2019 e anni precedenti. I committenti hanno ora poco tempo per regolarizzare le proprie posizioni.

Cosa contiene l’avviso bonario

Perciò, committenti pubblici e privati inadempienti sono avvisati. Gli avvisi bonari conterranno tutte le informazioni del caso. Vediamo quali sono.

Prima di tutto la situazione debitoria contempla l’omesso pagamento della contribuzione dovuta per ogni periodo mensile. Inoltre, all’interno della lettera, saranno dettagliate le sanzioni civili calcolate su quanto non versato.

Non è una cartella di pagamento

L’INPS con l’avviso bonario fa un promemoria (a committenti pubblici e privati) degli adempimenti da fare oppure dei pagamenti scaduti e non onorati. Perciò, questa lettera in arrivo, non è una cartella di pagamento ma solo un sollecito.

L’INPS prima di procedere con il recupero crediti, avvisa il contribuente e nel contempo lo sollecita a pagare quanto prima.

Solo nel caso in cui il contribuente faccia orecchio da mercante, l’INPS si attiva legalmente per ottenere le somme, emettendo l’avviso di addebito. Quest’ultimo è il vero titolo esecutivo utile per il recupero dei crediti.

I contribuenti pagano

C’è da dire che quando il contribuente si vede notificato l’atto bonario, il più delle volte paga quanto dovuto. Infatti, da calcoli dell’INPS, i due terzi degli avvisi bonari vanno a buon fine.

Questo avviso bonario giungerà a migliaia di committenti pubblici e privati che hanno denunciato con i tradizionali mezzi informatici il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione Separata. Perciò, l’INPS sa chi non ha pagato e una raffica di avvisi bonari arriveranno nei prossimi giorni.