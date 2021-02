Tutti noi desidereremmo avere un armadio ampio, spazioso, in cui riporre centinaia di vestiti. Sarebbe un sogno poter dividere gli scompartimenti a nostro piacimento, senza preoccuparci di ante troppo piccole che non contengono tutti i nostri abiti. Purtroppo, non tutti possiamo avere delle cabine armadio come quelle dei film. Ma, sicuramente, possiamo utilizzare l’ingegno e sfruttare ciò che abbiamo. Infatti, oggi vogliamo consigliare come raddoppiare lo spazio nel nostro armadio con un semplice e geniale trucco che in pochi conoscono.

Per avere un armadio più ampio ci basterà una semplice lattina

Tutto ciò che dovremo preoccuparci per ampliare il nostro armadio è una lattina. Non importa di che bevanda sia o che grandezza abbia. Perché quello che a noi interessa è la sua linguetta. Sarà questa il nostro alleato principale. Infatti, grazie ad essa, riusciremo a far entrare nel nostro armadio il doppio dei vestiti. Il procedimento da seguire sarà semplicissimo e il risultato non potrà che renderci felici! Perciò, vediamo esattamente cosa dobbiamo fare.

Come mettere in pratica questo astuto rimedio fai da te

La linguetta di una lattina ha, come tutti sanno, due fori. Come possiamo sfruttarli per ingrandire il nostro armadio? Semplice. Dovremo attaccare la linguetta a una gruccia e poi inserire una gruccia per ogni foro. In questo modo, nello spazio di un abito, ce ne entreranno due! Inoltre, se i vestiti che vogliamo appendere sono troppo pesanti, basterà porre due o tre linguette per reggere il peso completo e non rischiare che cadano. In questo modo, poi, potremo sempre abbinare gli outfit. Infatti, su una linguetta con due grucce potremo mettere una camicia e una gonna per il lavoro, o una giacca e un pantalone per avere sempre i nostri completi preferiti insieme.

Perciò, ora sappiamo come raddoppiare lo spazio nel nostro armadio con un semplice e geniale trucco che pochi conoscono! Quest’idea, oltre ad essere davvero utile, è anche economica. E ultimo, ma non meno importante, è ottima per l’ambiente perché evita gli sprechi! Perciò, corriamo a rendere il nostro armadio ancora più grande.

