I film appassionano tutti noi e ci fanno entrare in una dimensione quasi soprannaturale che fa dimenticare per un attimo la propria realtà.

Ad ognuno il suo genere, dai classici romantici ai thriller polizieschi. Ci sono gli inguaribili romantici che amano i film d’amore e di passione e poi ci sono i temerari che ai cuoricini preferiscono gli horror.

Una via di mezzo tra le storie smielate e i film da paura sono certamente le commedie, quelle leggere e divertenti che alleggeriscono la mente.

Si sa, però, che tra le produzioni che vanno per la maggiore ci sono quelle drammatiche, coinvolgenti e spesso tratte da storie vere. Proprio in questi giorni, le sale cinematografiche trasmettono la storia di una ragazza originaria di un piccolo paese della Calabria dove abita con alcuni parenti. Si intitola “Una femmina” ed è diretto dal regista cosentino Francesco Costabile. Denso di pathos e di emozioni contrastanti, racconta la ‘ndrangheta calabrese e le tristi conseguenze di un problema che tuttora si cerca di combattere.

Scopriamo insieme la trama e perché conviene vederlo il prima possibile.

Racconta la storia di una donna del Sud questo nuovo film così vero e passionale da far venire i brividi

Basato su fatti realmente accaduti, Una femmina vede protagonista una giovane donna, Rosa, che vive con lo zio e la nonna in un borgo isolato.

Un evento particolare le riporta alla mente la morte della madre, che per lei ha rappresentato un vero e proprio trauma, ancora avvolto nel mistero.

Difatti, la ragazza non ha mai ricevuto alcuna spiegazione sulla perdita della mamma e improvvisamente decide di fare luce sulla vicenda una volta per tutte. Grazie all’aiuto di alcune persone a lei vicine, scopre una verità molto scomoda che la spinge a vendicarsi della sua stessa famiglia.

Questo film appassionante ci immerge letteralmente in una dimensione difficile da vivere e gestire. Una dimensione di un’epoca lontana, ma che continua ad avere le sue ripercussioni anche nel presente.

Perché dovremmo vedere Una femmina

In questi due anni di pandemia abbiamo guardato tantissime serie tv disponibili su Netflix, Amazon prime, Sky e quant’altro. Una scorpacciata di telefilm divertenti o di fantascienza, che ci hanno intrattenuto nei giorni più noiosi in cui eravamo costretti a stare in casa.

Ora che finalmente possiamo tornare al cinema, sarebbe il caso di approfittarne, specialmente con film come questo. Non la solita commedia, ma un racconto di determinazione e coraggio della protagonista Rosa e di tutte quelle donne che si sono ribellate alla ‘ndrangheta. Racconta la storia di una donna calabrese che è un esempio di vita che dovremmo celebrare e ricordare in modo nitido e indelebile.

