Raccomandata Poste Italiane, dalla più economica a quella che costa di più, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ma è anche vero che, rispetto al passato, inviare una raccomandata postale costa. Vediamo allora quali sono attualmente le scelte di raccomandata Poste Italiane possibili a partire da quella più economica. Si tratta della raccomandata standard che si può inviare anche online, e che offre tutta una serie di servizi inclusi.

Dall’attestazione dell’avvenuta spedizione al destinatario che firma alla consegna. E passando per la possibilità di seguire in tempo reale il percorso di spedizione della raccomandata. E pure 30 giorni di giacenza in ufficio postale prima che la raccomandata torni eventualmente indietro senza la possibilità di essere stata recapitata.

Raccomandata Poste Italiane, ecco quelle più costose rispetto a quella standard

Raccomandata Poste Italiane, dalla più economica a quella che costa di più si passa poi alla raccomandata 1 che spicca per la consegna veloce e per due tentativi di consegna previsti. Il costo sale ancora con la raccomandata 1 nella versione con la prova di consegna che è quella con la cartolina.

Pure con la raccomandata Poste Italiane 1 con la prova di consegna è prevista la consegna veloce ed i due tentativi di recapito. Tra gli altri prodotti di raccomandata Poste Italiane, inoltre, c’è la raccomandata 1 in contrassegno che permette di gestire gli incassi al momento della consegna.

Raccomandata postale, da quella internazionale a quella con ritiro a casa

Ed a seguire la raccomandata internazionale per inviare la corrispondenza e i piccoli oggetti in tutto il mondo con la garanzia di tracciamento in tempo reale. E se non si può andare in ufficio postale, c’è pure la raccomandata da te per spedire da casa oppure dal luogo di lavoro.

In questo caso sarà infatti il portalettere di Poste Italiane, scegliendo la raccomandata da te, a presentarsi dopo aver concordato il giorno del ritiro. Il ritiro si può prenotare direttamente online, dal sito Internet delle Poste, oppure via telefono. Oppure ancora consegnando direttamente la raccomandata al portalettere di Poste Italiane.