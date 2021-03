Quest’uomo guadagna circa 2.000 euro a settimana per compiere un’azione che facciamo tutti ogni giorno

Con l’evoluzione della tecnologia e dei social media, sono nati tantissimi lavori prima sconosciuti nella società. Molti di questi sono ormai noti a tutti. Infatti, chiunque ormai sa cosa sia un influencer o uno youtuber. Altre volte, però, alcuni impieghi possono lasciare perplessi perché davvero insoliti, anche per coloro che sono nati e cresciuti con Internet. Per esempio, c’è quest’uomo che guadagna circa 2.000 euro a settimana per compiere un’azione che facciamo tutti ogni giorno. E quello che gli fa avere uno stipendio così alto potrebbe risultare alquanto bizzarro per tantissimi di noi.

Super Mainstream, lo youtuber che riesce a guadagnare mentre dorme

In sintesi, lo youtuber di cui stiamo parlando porta il nome d’arte di Super Mainstream. E, la cosa sconvolgente, è che ha l’abilità di portare a casa uno stipendio da capogiro solo dormendo. Alle 20 del sabato sera, infatti, quest’uomo si mette il pigiama e prepara luci, microfoni e telecamere per la sua ripresa notturna. Lo spettacolo consisterà nel vederlo dormire mentre gli utenti interagiranno grazie ad Alexa.

Come funziona questo show

Dunque, Super Mainstream dovrà provare a dormire nonostante gli utenti cercheranno di svegliarlo in continuazione. Questa fonte di disturbo sarà resa possibile tramite messaggi vocali, canzoni e audio che Alexa dovrà riprodurre. Per ogni richiesta, i fan dovranno donare 2 euro. E, apparentemente, da ciò che ha dichiarato lo youtuber, 5 o 6 ore di queste dirette gli valgono appunto uno stipendio che si aggira attorno a cifre esorbitanti. Infatti, pare che quest’uomo che guadagna circa 2.000 euro a settimana per compiere un’azione che facciamo tutti ogni giorno. Sicuramente, il suo impiego ha lasciato tantissimi senza parole. Ma queste dirette sono ormai davvero famose e comuni sui portali digitali. E molti ragazzi stanno approfittando della moda e cercano di crearvi sopra un lavoro redditizio e, chi sa, anche duraturo.

