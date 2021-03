La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa ha mostrato in questo precedente articolo tutti i trucchi per avere delle zeppole perfette. Oggi torna sul tema con una ricetta che soddisferà il palato di grandi e piccini. Questo zeppolone di San Giuseppe è una bomba di gusto e di golosità e preparalo è davvero semplice. Ecco come procedere.

Ingredienti

4 uova medie;

50 grammi di burro;

150 grammi di farina;

250 millilitri d’acqua;

un pizzico di sale.

Per la farcitura di crema chantilly e frutta

2 tuorli;

4 cucchiai di zucchero;

4 cucchiai di farina;

mezzo litro di latte;

mezzo litro di panna;

vanillina q.b;

frutta fresca a piacere.

Procedimento per la crema

Consigliamo d’iniziare la preparazione dalla crema, che avrà così il modo di raffreddare in tempo. Infatti questo zeppolone di San Giuseppe è una bomba di gusto e di golosità, da gustare rigorosamente freddo di frigo.

Per preparare la crema basterà mescolare i tuorli con lo zucchero e amalgamare. Poi aggiungere la farina e la vanillina. Incorporare poco per volta il latte e portare a bollore sul fuoco, mescolando continuamente. Quando la crema sarà densa al punto giusto, bisogna farla raffreddare bene e aggiungere la panna montata a neve.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Come preparare la zeppola gigante

Per preparare la maxi-zeppola basterà scaldare sul fuoco l’acqua con il burro. Bisognerà attendere che il burro e l’acqua fondano perfettamente. Entrambi devono arrivare solo a sfiorare il bollore. Poi, bisognerà aggiungere la farina ben setacciata, mentre la pentola è ancora sul fuoco lento.

Continuare a mescolare con un lecca-bordi, fino a che l’impasto non attaccherà più alle pareti della pentola. Sul fondo occorrerà aspettare la formazione di una patina bianca. Poi bisognerà far raffreddare il tutto lontano dai fornelli. Consigliamo di aggiungere le uova una per volta e solo dopo completa amalgama di quella precedente.

Poi, in ultimo, il pizzico di sale. L’impasto andrà inserito in una sac à poche con punta stellata da 1,2 centimetri. Bisognerà prendere una teglia foderata da carta forno e disegnare almeno 3 o 4 giri d’impasto. Per avere una zeppola più alta, suggeriamo di salire anche in altezza, stratificando i vari giri.

Cottura e operazioni finali

La zeppola andrà infornata per 25 minuti al ripiano superiore del forno ventilato e preriscaldato a 200 gradi. Poi, occorrerà portarla giù al ripiano inferiore per altri 25 o 30 minuti. Consigliamo anche di far cuocere, per 10 minuti, al ripiano centrale e con il forno semiaperto. Per far questo, suggeriamo d’inserire il manico di un mestolo di legno nell’anta del forno. Poi, lasciar raffreddare su una griglia e non farcire prima del completo raffreddamento.

Per la farcitura, basterà utilizzare la crema preparata e i ritagli di frutta preferiti. Consigliamo anche di usare della panna montata sulla superficie e qualche pezzo di frutta fresca per decorare a proprio piacimento. Questo zeppolone di San Giuseppe è una bomba di gusto e di golosità e stupirà tutti.