L’estate è arrivata e questo vuol dire vestiti più corti e leggeri. Molte donne, però, potrebbero vivere male questa situazione. Non tutte, infatti, riescono ad essere a proprio agio con la figura che vedono allo specchio. Specifichiamo che ogni fisico è bellissimo e perfetto così com’è. Ma se si vuole avere qualche consiglio per nascondere alcune imperfezioni, non c’è problema. Ne abbiamo uno a portata di mano. Infatti, questo vestito perfetto per l’estate e questo paio di scarpe ci faranno sembrare più magre e snelle senza alcuno sforzo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

L’abito perfetto per qualsiasi tipo di fisico, ecco il vestito da indossare durante questa stagione

C’è un solo vestito che potrà snellire il nostro fisico e far risaltare la nostra silhouette quest’estate. Stiamo parlando dell’abito color block. Per chi non sapesse di cosa si tratta nessun problema. Spiegheremo tutto nel dettaglio. Questo tipo di abito, infatti, si basa sul contrasto dei colori che si indossano. Una moda che si fonda sulla concorrenza di diverse tonalità che risaltano il fisico. E potremo trovare tantissimi abiti di questo stile, che ci faranno sembrare davvero più snelle e, soprattutto, super alla moda. Il vestito in questione, però, che consigliamo assolutamente, è davvero particolare e potrà interessare tantissimi. Si tratta, infatti, di un abito a due colori divisi in parti uguali e in modo verticale. Dunque, la parte destra del vestito di un colore, la sinistra di un altro. Possiamo scegliere, per esempio, bianco e arancione. O, ancora meglio, nero e rame per esempio.

Per quanto riguarda le scarpe nessuna paura, abbiamo la soluzione anche a questo problema

Per le scarpe, il consiglio è molto semplice. Infatti, dovremo sceglierne un paio che risaltino la bellezza delle nostre gambe. Dunque, cerchiamo dei sandali con un tacco e che abbiano un’attaccatura leggermente al di sotto della caviglia. In questo modo, la nostra figura apparirà molto più slanciata, in aggiunta all’aiuto già fornito dall’abito prima consigliato. In alternativa, proviamo anche con delle sneakers di un colore di contrasto rispetto al vestito che indossiamo. La differenza visiva sarà talmente di impatto che riuscirà a dissuadere lo sguardo dalle gambe.

Quindi, questo vestito perfetto per l’estate e questo paio di scarpe ci faranno sembrare più magre e snelle senza alcuno sforzo. Prepariamoci per la stagione calda con questi piccoli trucchi e non sbaglieremo mai un colpo!

