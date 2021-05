Un tuffo ad occhi chiusi nella vacanza italiana dove il mare blu si confonde con il cielo. Dove il sole bacia la pelle dorata dei bagnanti e dove il gelato preso in piazza rinfresca gli umori dei passanti.

Le mete turistiche tra cui scegliere ogni anno sono veramente tante, in questo specifico momento però è meglio evitare luoghi troppo affollati. È meglio ritagliarsi sulla terra ferma una piccola isola di serenità. Un piccolo paradiso dove stare, rilassarsi e dimenticarsi per un attimo quello che è stato. Ma quindi dove si può andare? Questo vero spettacolo di borgo a picco su un mare cristallino è la scelta giusta per un’estate di relax e bellezza.

Capo D’Orlando in Sicilia

Un luogo veramente magico, ma non solo, perché è anche molto strategico e comodo per muoversi. Capo D’Orlando si trova tra Cefalù e Capo Calavà. La bellezza di questo borgo è racchiusa su un promontorio di roccia a picco sul mar Tirreno. La cosa straordinaria è che davanti a questo vi sono le Isole Eolie, facilmente raggiungibili grazie al porto del borgo che ogni giorno realizza escursioni con barche.

Capo D’Orlando nasce inizialmente come un piccolo villaggio di pescatori, oggi invece è un vivo borgo italiano sul mare. Il centro di questo paese è una vera delizia da visitare e poi si può osservare dal promontorio l’orizzonte, il sole calare nel mare che dà il benvenuto alla luna che si specchia nell’acqua blu. Da questo luogo si possono ammirare dei paesaggi straordinari.

Di giorno invece ci sono moltissime spiagge che si allungano sulla costa che meritano di essere vissute. Andando ad est invece si possono trovare piccole cale circondate da rocce o faraglioni che rendono il bagno in mare un’esperienza unica. Sembrerà di fare il bagno in una piscina infinita. Ed ecco che questo vero spettacolo di borgo a picco su un mare cristallino è la scelta giusta per un’estate di relax e bellezza.

Approfondimento

