Quest’oggi, presentiamo una ricetta davvero semplice per realizzare un dessert fresco e simpatico, adatto ad essere servito sia a fine pasto che in un buffet in una cena di rappresentanza.

Questo velocissimo e gustoso dolce a cucchiaio con soli 3 ingredienti fa impazzire tutti, sia grandi che piccini.

Gli ingredienti

Come anticipato, questo dolce ha bisogno di soli 3 ingredienti.

Il primo è la frutta fresca di stagione, il secondo la panna montata e il terzo lo sveleremo da qui a breve.

Nella versione che proponiamo abbiamo scelto le fragole.

Tuttavia, si può tranquillamente optare anche per un altro tipo frutta.

Ciò che conta è che si tratti di frutti dalla polpa morbida come ad esempio le ciliegie, le albicocche, le pesche, le pere purché mature e perché no, anche i kiwi.

A questo punto, scopriamo come prepararlo in poche e facili mosse.

Procuriamoci 500 grammi di fragole e di questi frulliamone 200 grammi fino a trasformarli in una purea.

I rimanenti 300 grammi, tagliamoli a cubetti e conserviamoli per dopo.

Passiamo ora a montare a neve fermissima, 500 grammi di panna zuccherata.

Aggiungiamo alla purea di fragole, la panna montata e le fragole tagliate.

A questo punto, prediamo il terzo ed ultimo ingrediente ossia le meringhe.

Sbricioliamole ed amalgamiamole nel composto di panna e fragole e mescoliamo accuratamente.

Procuriamoci dei piccoli barattoli di vetro e decoriamoli al loro interno con le fragole spezzettate che ci sono rimaste.

Versiamo il tutto nel barattolo ed ultimiamo il decoro con le nostre fragole a pezzetti anche sopra il composto.

In pochissimi minuti realizzeremo questo velocissimo e gustoso dolce a cucchiaio con soli 3 ingredienti che fa impazzire grandi e piccini.

Se siamo amanti invece dei tiramisù possiamo anche prepararne uno alle fragole sempre con una ricetta facile e veloce da fare invidia ai più esperti e stellati pasticceri.