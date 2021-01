In casa ormai siamo abituati ad essere circondati da elettrodomestici. Negli anni l’innovazione tecnologica ci ha cambiato la vita. Adesso infatti ci serviamo di strumenti elettronici per qualsiasi cosa. Dallo spremere gli agrumi all’apribottiglie elettrico, le invenzioni arrivate sul mercato negli ultimi anni sono diverse. Non tutti però sono a conoscenza del fatto che un elettrodomestico non si presta esclusivamente per una sola funzionalità. A tal proposito, andiamo a vedere perché questo utilizzo alternativo del microonde è tanto inaspettato quanto efficace.

Mille problemi una soluzione

Ci siamo già occupati in passato di come il forno a microonde disponga di un’incredibile

multifunzionalità. Infatti grazie al meccanismo per il quale funziona, ci può essere di aiuto in tantissimi modi. Da disinfettare contenitori a sciogliere i blocchi di zucchero, chi più ne ha più ne metta. In questo articolo vogliamo svelare un altro modo in cui questo fantastico elettrodomestico può venirci in aiuto, e non ha niente a che fare con alimenti o attrezzi da cucina.

Ecco dunque il motivo per cui questo utilizzo alternativo del microonde è tanto inaspettato quanto efficace.

Tingere i vestiti

Può sembrare incredibile, ma è proprio così. Possiamo utilizzare il forno a microonde per tingere i nostri vestiti. Capita infatti spesso che alcune camicie o magliette, soprattutto dopo tanto tempo che le abbiamo, tendano a scolorirsi e a perdere vivacità nei colori. Ecco dunque che il microonde può venirci incontro. Basterà infatti prendere un contenitore, adatto a questo tipo di forno ovviamente, e metterci all’interno il capo di abbigliamento che vogliamo ricolorare.

A questo punto mettiamo nel contenitore il colorante che vogliamo utilizzare, assieme ad acqua fredda. Azioniamo il forno e, dopo pochi minuti, il processo sarà completato. Grazie al meccanismo di questo forno infatti, che si basa sull’attivazione delle molecole di acqua, il colorante riesce a spargersi ottimamente per tutto il capo. Il risultato sarà incredibile, provare per credere.