Il foulard è un alleato insostituibile del nostro stile. Permette di personalizzare ogni look e, a seconda delle dimensioni, può diventare un accessorio diverso, una decorazione creativa o un capo da indossare.

Questo uso ingegnoso e alternativo di un comunissimo foulard di seta che tutti noi abbiamo nell’armadio lascerà tutti a bocca aperta. Scopriamo le nuove declinazioni del foulard con il team di Noi, Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Dal copricostume al turbante

Un grande foulard annodato in vita diventa un copricostume perfetto per il lunch al ristorante sulla spiaggia. Basta annodarlo al collo per farlo diventare un top all’americana. Giriamolo intorno alla schiena e annodiamolo davanti sul seno, aggiungendo una grossa spilla. Ecco un altro top comodissimo che scopre l’ombelico.

Per tenere i capelli lunghi a posto in spiaggia, annodiamo il foulard intorno alla testa, come una bandana, anche facendo qualche nodo intermedio, che fa subito afro.

Con un grosso foulard fantasia che ha stufato e una macchina per cucire, possiamo realizzare un gilet aperto a portafoglio, che si abbottona sul fianco.

Un piccolo foulard che ci ha stufato o si è rovinato, possiamo tagliarlo in due triangoli e usarli per creare una decorazione e un fiocco su un paio di sandali comodissimi ma un po’ vecchiotti. Il primo a proporre i sandali “vestiti” fu Gianni Versace.

Se tagliamo un foulard più grande, possiamo rivestire i manici di una borsa che si sono rovinati. Tenendo in mano le punte del mezzo foulard, passiamo intorno a ciascun manico incrociando avanti e indietro e poi terminiamo con un bel nodo.

Se invece ci troviamo a dover andare a una serata ma abbiamo dimenticato a casa una borsa adatta, non portiamoci dietro la shopper gigante. Creiamo una pochette a mano con un foulard e due elastici per i capelli

Pieghiamolo a rettangolo, infiliamo due elastici in fondo ai due lati e stringiamo come se dovessimo fare una coda di cavallo. Ora rivoltiamo tutto, ottenendo una specie di turbante per i capelli dove potremo riporre soldi, cosmetici e cellulare. Per tenere tutto chiuso utilizziamo una grossa spilla.

Nessuno si accorgerà del nostro ingegnoso rimedio di emergenza. Niente paura se si sporcherà un poco di rossetto. Ecco qui un approfondimento su come pulirlo il giorno dopo.