Le carote sono una verdura utilizzata moltissimo nella cucina italiana. Potremmo considerarla addirittura una dei capisaldi della cucina italiana. Ma in pochi sanno che la carota può essere utilizzata come ingrediente principale nelle ricette. Infatti, questo uso delle carote ci stupirà: il sugo di carota si sposa bene con l’emmentha. Questi due ingredienti combinati renderanno un semplice piatto di riso, unico e inimitabile.

È un piatto molto leggero ma di facile preparazione e dal gusto unico. La dolcezza della carota renderà il gusto di questo riso avvolgente.

Ingredienti

250 gr di riso carnaroli;

4 carote intere;

1 cipolla intera;

50 gr di emmenthal;

1 bicchiere di vino bianco;

1 litro di brodo vegetale;

2 cucchiai di panna fresca;

50 gr di burro;

sale;

pepe.

Questo uso delle carote ci stupirà

Laviamo le carote sotto l’acqua corrente. Ora prendiamo un pelapatate e puliamo bene le carote, levando le estremità e la buccia che la avvolge.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Tagliamo le carote a cubetti e frulliamole con l’aiuto di un mixer, unendo il vino bianco. In un tegame fondo, facciamo sciogliere il burro, aggiungiamo la cipolla tritata a pezzettini e facciamola appassire leggermente, a fiamma molto bassa. Versiamo quindi le carote frullate col vino nel tegame, alziamo la fiamma e facciamo cuocere per qualche minuto. Aggiungiamo quindi il riso, mescoliamo bene per inglobare tutte le carote e assorbirne il sapore. Ora facciamolo cuocere, unendo tutto il brodo un poco alla volta. Regoliamo quindi di sale e pepe e facciamo andare avanti la cottura. Poco prima che il riso sia cotto, aggiungiamo l’emmenthal a listarelle e la panna. Mescoliamo bene per permettere al formaggio di fondersi e legarsi con il riso. Continuiamo a regolare di sale, se dovesse essere necessario.

Spegniamo il fuoco, facciamo riposare il riso coprendo il tegame con un coperchio poco prima di servire in tavola il nostro piatto. Infine, impiattiamo e decoriamo il piatto con delle rondelle di carota cruda per un tocco di creatività!