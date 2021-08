I reni sono due organi che fanno parte del sistema urinario e svolgono alcune attività fondamentali per la nostra salute. Come ben sappiamo, la loro funzione principale è quella di produrre l’urina, filtrando dal sangue tutte le scorie e gli scarti del metabolismo.

Ma oltre a ciò, essi producono anche diversi ormoni, enzimi e vitamine, molto importanti per l’organismo, tra cui la vitamina D.

Forse molti non lo sanno, ma al di sopra di ciascun rene, vi sono due ghiandole di colore giallastro, a forma di triangolo. Queste ghiandole, lunghe 5 centimetri e larghe 2.5 centimetri, possono sviluppare una malattia molto pericolosa, che può rimanere silente per molto tempo.

Infatti, questo tumore ai reni potrebbe comparire a 30 o 50 anni senza manifestare alcun sintomo

Innanzitutto, bisogna specificare che ghiandole surrenali si dividono in due parti, ciascuna con le proprie funzioni. La parte interna midollare produce adrenalina e noradrenalina, fondamentali per il sistema nervoso. Mentre la parte esterna, detta corticale, produce gli ormoni steroidei, che regolano la pressione arteriosa. Il cortisolo, invece, regola la glicemia nel sangue.

Il tumore che colpisce queste ghiandole è detto surrene. Come riportato dal sito dell’AIRC, si stima che in Italia dal 3 al 5% della popolazione abbia una massa localizzata nel surrene. Per fortuna solo il 10% di questi è maligno.

I fattori di rischio non sono ancora noti, ma da diversi studi emerge una correlazione con alcune sindromi genetiche. Comunque, in base alla localizzazione del tumore, possiamo avere diversi rischi e sintomi. Ad esempio, l’adenoma surrenalico è la forma benigna più diffusa. Tuttavia, questo tumore ai reni potrebbe comparire a 30 o 50 anni senza manifestare alcun sintomo. Infatti, essi potrebbero rivelarsi solo in caso di masse di grosse dimensioni che arrivano addirittura a comprimere organi vicini. In questo caso, si riscontrano dolore addominale e senso di pienezza.

Altre forme di tumore più gravi, come quelli secernenti, invece, possono provocare diversi sintomi. Questi cambiano in base al tipo di ormone prodotto in eccesso.

Con alti livelli di aldosterone, ad esempio, avremo un aumento della pressione sanguigna.

Un eccesso di cortisolo, invece, potrebbe provocare aumento di peso, ritenzione idrica, fenomeni di psicosi e lo sviluppo di un diabete secondario.

Esami consigliati

Nella maggior parte dei casi questo tumore viene scoperto per caso, attraverso esami del sangue e delle urine. Per questo motivo, è sempre consigliato effettuarli ogni anno.

In caso di valori anomali, di solito si procede con ecografia e tomografia addominale oppure con la biopsia, se necessario.

